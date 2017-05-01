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عاجل: مقتل جندي مغربي آخر من التجريدة المغربية في افريقيا الوسطى

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 14:00 عاجل: مقتل جندي مغربي آخر من التجريدة المغربية في افريقيا الوسطى | حوادث و حقوق
عاجل: مقتل جندي مغربي آخر من التجريدة المغربية في افريقيا الوسطى
لى بعد أقل من أسبوع على هجوم استهدف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية يوم 8 ماي الجاري، أفاد مصدر مقرب من القوات المسلحة الملكية أن جنديا من التجريدة المغربية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة

شوف تيفي:

على بعد أقل من أسبوع على هجوم استهدف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية يوم 8 ماي الجاري، أفاد مصدر مقرب من القوات المسلحة الملكية أن جنديا من التجريدة المغربية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) توفي على إثر إصابته خلال تبادل لإطلاق النار فجر اليوم السبت مع مجموعة مسلحة مجهولة هاجمت نقطة تفتيش للقوات المسلحة الملكية وسط مدينة بانغاسو.

وأضاف المصدر نفسه أن الهجوم الجديد يأتي بعد أقل من أسبوع على هجوم استهدف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية يوم 8 ماي الجاري على محور رافي - بانغاسو على بعد 220 كلم جنوب شرق مدينة بريا، موقع تمركز تجريدة القوات المسلحة الملكية، والذي خلف قتيلا وتسعة جرحى.
وكانت دورية تجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة مينوسكا، تؤمن مهمة خفر وتأمين فريق للهندسة العسكرية من الكمبودج. وقد تعرضت لهجوم يوم الاثنين الماضي من طرف مجموعة مسلحة مجهولة.

وخلف الهجوم ضد بعثة مينوسكا أيضا مقتل أربعة جنود من القبعات الزرق الكمبوديين.

وكانت الأمم المتحدة قد عبرت عن إدانتها الشديدة ودعت إلى فتح تحقيق.

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