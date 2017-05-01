عاجل: موجة حرارة تصل درجاتها الى 44 من الاثنين إلى الأربعاء في عدد من مناطق المملكة ﻿

تهم موجة حرارة بدرجات تصل إلى 44 درجة العديد من مناطق المملكة، من الاثنين الى الأربعاء المقبلين، حسب نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الوطنية . ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة 38 الى 44 درجة في مناطق أوسرد، واد

شوف تيفي

تهم موجة حرارة بدرجات تصل إلى 44 درجة العديد من مناطق المملكة، من الاثنين الى الأربعاء المقبلين، حسب نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الوطنية . ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة 38 الى 44 درجة في مناطق أوسرد، واد الذهب، السمارة، اسا الزاك، طاطا، زاكورة، كلميم، مراكش، الفقيه بنصالح، سطات، تارودانت وقلعة مكونة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و 38 درجة بوزان، سيدي سليمان، مكناس، مولاي يعقوب، فاس، الخميسات، القنيطرة، بنسليمان، برشيد، الرحامنة، اليوسفية، شيشاوة، سيدي بنور، آسفي، الصويرة، أكادير إيدا اوتنان، إنزكان آيت ملول، شتوكة آيت باها، تيزنيت، سيدي إفني، الرشيدية وطانطان (الداخل).

وستبدأ الحرارة في الارتفاع منذ يوم الأحد في أقصى الجنوب، وخصوصا بأوسرد، بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 41 درجة. وسيكون الطقس حارا في باقي المناطق.

وتبلغ الحرارة ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء خصوصا في أقصى الجنوب، وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وسوس وسهول تارودانت، الرحامنة وتانسيفت، فضلا عن سايس وغرب الريف.

وقد تتواصل موجة الحر هاته الى غاية يوم السبت 20 ماي على الأقل، على أساس تحيينها في نشرات مقبلة، حسب المديرية.