عاجل:نجمة ستار أكاديمي كريمة غيت تفوز بقلب هذا الفنان المغربي وتتوج علاقتهما بالزواج ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن خريجة برنامج ستار أكاديمي و ''ذو فويس'' كريمة غيت ، خطفت قلب الممثل المغربي عمر لطفي في سلسلة سر المرجان في جزئها الثاني.

شوف تيفي:م غ

علمت " شوف تيفي" أن خريجة برنامج ستار أكاديمي و "ذو فويس" كريمة غيت ، خطفت قلب الممثل المغربي عمر لطفي في سلسلة سر المرجان في جزئها الثاني.

ومن المنتظر أن تشهد أحداث السلسلة ، زواج الكوبل الفني بعد قصة حب أشرفت على إخراجها المخرجة و الممثلة سامية أقريو.

و كشفت مصادرنا، أن السلسة دخلت في مرحلة التوضيب لتعرض رمضان المقبل.

وكانت سلسلة "سر المرجان" قد حققت نسب مشاهدة عالية خلال رمضان الماضي،بمشاركة ثلتة من النجوم المغاربة.