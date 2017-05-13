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عاجل:نجمة ستار أكاديمي كريمة غيت تفوز بقلب هذا الفنان المغربي وتتوج علاقتهما بالزواج

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 13:39 عاجل:نجمة ستار أكاديمي كريمة غيت تفوز بقلب هذا الفنان المغربي وتتوج علاقتهما بالزواج | ثقافة و فنون
عاجل:نجمة ستار أكاديمي كريمة غيت تفوز بقلب هذا الفنان المغربي وتتوج علاقتهما بالزواج
علمت '' شوف تيفي'' أن خريجة برنامج ستار أكاديمي و ''ذو فويس'' كريمة غيت ، خطفت قلب الممثل المغربي عمر لطفي في سلسلة سر المرجان في جزئها الثاني.

شوف تيفي:م غ

علمت " شوف تيفي" أن خريجة برنامج ستار أكاديمي و "ذو فويس" كريمة غيت ، خطفت قلب الممثل المغربي عمر لطفي في سلسلة سر المرجان في جزئها الثاني.

ومن المنتظر أن تشهد أحداث السلسلة ، زواج الكوبل الفني بعد قصة حب أشرفت على إخراجها المخرجة و الممثلة سامية أقريو.

و كشفت مصادرنا، أن السلسة دخلت في مرحلة التوضيب لتعرض رمضان المقبل.

وكانت سلسلة "سر المرجان" قد حققت نسب مشاهدة عالية خلال رمضان الماضي،بمشاركة ثلتة من النجوم المغاربة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب نجوم مغرب عمر لطفي كريمة غيت

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