عاجل:نجمة ستار أكاديمي كريمة غيت تفوز بقلب هذا الفنان المغربي وتتوج علاقتهما بالزواج ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت " شوف تيفي" أن خريجة برنامج ستار أكاديمي و "ذو فويس" كريمة غيت ، خطفت قلب الممثل المغربي عمر لطفي في سلسلة سر المرجان في جزئها الثاني.
ومن المنتظر أن تشهد أحداث السلسلة ، زواج الكوبل الفني بعد قصة حب أشرفت على إخراجها المخرجة و الممثلة سامية أقريو.
و كشفت مصادرنا، أن السلسة دخلت في مرحلة التوضيب لتعرض رمضان المقبل.
وكانت سلسلة "سر المرجان" قد حققت نسب مشاهدة عالية خلال رمضان الماضي،بمشاركة ثلتة من النجوم المغاربة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.