طنجة تستفيق على وقع حادثة قتل مروعة صباح اليوم ..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

استفاقت ساكنة حي ''حومة صدام'' التابعة لمقاطعة بني مكادة صباح اليوم السبت على فصول جريمة قتل بشعة إرتكبها شاب من سكان الحي في حق زميله العشريني بعد أن سدد له عدد من الطعنات القاتلة على مستوى الصدر

شوف تيفي:



استفاقت ساكنة حي ''حومة صدام'' التابعة لمقاطعة بني مكادة صباح اليوم السبت على فصول جريمة قتل بشعة إرتكبها شاب من سكان الحي في حق زميله العشريني بعد أن سدد له عدد من الطعنات القاتلة على مستوى الصدر أسقطته قتيلا على الفور.

و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن الضحية المزداد سنة 1992 نشب بينه و بين الجاني خلاف بسيط تطور إلى إشتباك بالأيادي و التلاسن بالكلمات الساقطة قبل أن يستعين الجاني بسكين من الحجم الكبير قدمه له أحد أصدقائه موجها طعنات غادرة إلى غريمة عجلت بوفاته.

وفور علمها بالحادث إنتقلت إلى عين المكان عناصر من أمن منطقة ''بني مكادة'' حيث تم فتح تحقيق في النازلة و نشر مذكرة بحث في حق مرنكب الجريمة و مساعد له , و بالفعل تم إيقاف المشتبه به من طرف عناصر الأمن في حين لازال شريكه في حالة فرار .