''مطاردات هوليودية'' بالرباط لمنع الأطر التربوية من الوصول إلى مدينة سلا ﻿

تشهد مدينة الرباط في هذه اللحظات، إستنفارا أمنيا، لمنع أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار من الوصول لمدينة سلا، بعد محاولتهم السير على الأقدام من أمام باب الأحد بمدينة الرباط نحو إحدى الساحات

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تشهد مدينة الرباط في هذه اللحظات، إستنفارا أمنيا، لمنع أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار من الوصول لمدينة سلا، بعد محاولتهم السير على الأقدام من أمام باب الأحد بمدينة الرباط نحو إحدى الساحات بسلا الجديدة.



وحسب مصادر من عين المكان، يجري في هذه الأثناء تطويق من طرف قوى الأمن بالرباط لمسيرة الأقدام، التي ينظمها أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، من الرباط إلى سلا، حيث لازالت المطاردات في شوارع العاصمة قائمة لحدود الساعة ، بفعل تشبت المحتجين بتنظيم المسيرة.



وخلفت المطاردات الأمنية عدة إصابات في صفوف الأطر التربوية حسب إفادة عضو بالمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي، حيث أن التدافع والمطاردة بين أزقة ودروب مدينة الرباط خلف بعض الاحتكاكات .



ويحتج خريجو برنامج 10 الاف إطار تربوي منذ شهور تقريبا، يطالبون فيها الحكومة بتوظيفهم بعد تخرجهم من التكوين الذي أشرفت عليه حكومة عبد الإله بن كيران.