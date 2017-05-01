اكتشاف كنز ثمين بمصر ﻿

عثر علماء آثار مصريون على 17 مومياء في سراديب اكتشفت في محافظة المنيا وسط مصر، بحسب ما أعلنت سلطات الآثار السبت.

شوف تيفي: و م ع

عثر علماء آثار مصريون على 17 مومياء في سراديب اكتشفت في محافظة المنيا وسط مصر، بحسب ما أعلنت سلطات الآثار السبت.

وقال صلاح الخولي رئيس الفريق المسؤول عن هذا الاكتشاف المسجل في منطقة تونة الجبل في محافظة المنيا في مؤتمر صحافي ''عثرنا على سراديب تحتوي على عدد من المومياوات''.

وسجل هذا الاكتشاف في منطقة صحراوية قاحلة غرب محافظة المنيا الواقعة جنوب القاهرة.

وقال صلاح الخولي في مؤتمر صحافي أقيم في خيمة عملاقة في جوار موقع الاكتشاف ''هذه أول جبانة آدمية في مصر الوسطى بهذا العدد من المومياوات، وهي تبشر أن هناك جبانة كبيرة وراءها''.

وأشرف على الاكتشاف فريق من الباحثين في جامعة القاهرة.

وبحسب الخولي، تعرضت الجبانة للنبش ''قديما أو حديثا.. اللصوص تمكنوا من الوصول إليها''.

وقال جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ''سنواصل تمويل الكشوفات الأثرية وتدعيمها في تونة الجبل حتى نحولها لمركز أثري مهم على خريطة السياحة في مصر''، علما أن أول الكشوفات فيها يعود إلى العام 1931.