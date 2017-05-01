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بن كيران يعود للمغرب الثلاثاء المقبل من السعودية للحسم في مسأله ترشحه لولاية ثالثة

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 13:12 بن كيران يعود للمغرب الثلاثاء المقبل من السعودية للحسم في مسأله ترشحه لولاية ثالثة | بوليتيك
بن كيران يعود للمغرب الثلاثاء المقبل من السعودية للحسم في مسأله ترشحه لولاية ثالثة
كشف مصدر مطلع، أن عبد الإله بن كيران سيعود للمغرب بشكل رسمي الأسبوع المقبل، بعد قضاء مناسك العمرة بالديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية، مع زيارة إبنته التي تقطن بمدينة الرياض.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن عبد الإله بن كيران سيعود للمغرب بشكل رسمي الأسبوع المقبل، بعد قضاء مناسك العمرة بالديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية، مع زيارة إبنته التي تقطن بمدينة الرياض.

وحسب ذات المصدر، يرتقب أن يصل رئيس الحكومة السابق، لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الثلاثاء المقبل قادما من المملكة العربية السعودية، حيث سيغادر بن كيران المدينة المنورة في الساعات القليلة القادمة نحو عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض لزيارة حفيديه وإبنته المتزوجة من إطار في شركة المواصلات السعودية، قبل العودة إلى المغرب.

وقال ذات المصدر، أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنتظر نهاية الأسبوع المقبل، سيترأسه عبد الإله بن كيران، والذي سيحسم في موعد المؤتمر المقبل الذي عجز قادة الحزب على تحديد موعده، بعد الزلزال الذي ضرب قادة وأعضاء الحزب منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني.

وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران سبق وأن صرح بانه سيواصل القيام بواجبه نحو الحزب باعتباره عضوا فيه، لكن عودته كأمين عام لولاية ثالثة سيحدده المؤتمر المقبل إن وافق بن كيران على الترشح.

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بن كيران العثماني العمرة السعودية شوف تيفي

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