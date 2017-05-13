 ''المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية '' يدخل على خط الهجوم الالكتروني الدولي وهذا ما قام به ﻿
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المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية يدخل على خط الهجوم الالكتروني الدولي وهذا ما قام به | دولي

''المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية '' يدخل على خط الهجوم الالكتروني الدولي وهذا ما قام به

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''المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية '' يدخل على خط الهجوم الالكتروني الدولي وهذا ما قام به

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 13:08 المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية يدخل على خط الهجوم الالكتروني الدولي وهذا ما قام به | دولي
''المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية '' يدخل على خط الهجوم الالكتروني الدولي وهذا ما قام به
أعلن المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، اليوم السبت، أن الهجوم الالكتروني الدولي الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات هو ''بمستوى غير مسبوق''.

شوف تيفي:

أعلن المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، اليوم السبت، أن الهجوم الالكتروني الدولي الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات هو ''بمستوى غير مسبوق''.

وقال ''يوروبول'' في بيان إن ''الهجوم الأخيرهو بمستوى غير مسبوق وسيتطلب تحقيقا دوليا معقدا لمعرفة المذنبين''.

وأوضح أن المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية ''يتعاون مع وحدات الإجرام الالكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا''.

وطالت سلسلة من الهجمات الالكترونية المتزامنة حوالى مئة بلد، اليوم السبت، بما في ذلك عشرات الشركات والمنظمات في العالم، بينها مستشفيات بريطانية وشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الهجوم الالكتروني بانه ''دولي''.

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