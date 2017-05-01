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''السكال'' يُسلم سيارتين وخمس دراجات نارية لولاية الأمن بالقنيطرة

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 12:59 السكال يُسلم سيارتين وخمس دراجات نارية لولاية الأمن بالقنيطرة | اقتصاد
''السكال'' يُسلم سيارتين وخمس دراجات نارية لولاية الأمن بالقنيطرة
سلم مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أمس الجمعة بالرباط سيارتين وخمس دراجات نارية لولاية الأمن بالقنيطرة.

شوف تيفي: (وم ع)

سلم مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أمس الجمعة بالرباط سيارتين وخمس دراجات نارية لولاية الأمن بالقنيطرة.

وقال رئيس مجلس الجهة ''عبد الصمد السكال'' في كلمة بالمناسبة إن هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن ومحاربة الجريمة في الجهة .

وأضاف أن تعزيز خظيرة سيارات الشرطة سيمكن عناصر الأمن من ممارسة مهامهم في ظروف أفضل مشيرا إلى أن مجلس الجهة يعمل من أجل إرساء نظام للمراقبة بالكاميرات بمدينة القنيطرة على غرار ما تم في مدينة الرباط .

وأوضح السكال أن الدعم المقدم لمصالح الأمن يمثل إحدى أولويات الجهة ويأتي تنفيذا للتعهدات المقدمة في هذا الصدد.

وذكر والي الأمن بالقنيطرة ''عبد الله محسون'' من جهته بأنه سبق لمصالح الأمن بالمدينة أن استفادت من مجموعة مهمة من الآليات ( 9 سيارات و22 دراجة نارية) قدمها مجلس الجهة برسم سنة 2015-2016.

وتعد هذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز الأمن وتسهيل مهام عناصر الشرطة تجسيدا للتعاون الفعال بين مصالح الأمن ومجلس الجهة.

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والي الأمن بالقنيطرة عبد الله محسون سيارات الشرطة شوف تيفي

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