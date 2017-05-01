 مسيرة إحتجاجية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالدارالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: موجة حرارة تصل درجاتها الى 44 من الاثنين إلى الأربعاء في عدد من مناطق المملكة | مجتمع

عاجل: موجة حرارة تصل درجاتها الى 44 من الاثنين إلى الأربعاء في عدد من مناطق المملكة

عاجل:نجمة ستار أكاديمي كريمة غيت تفوز بقلب هذا الفنان المغربي وتتوج علاقتهما بالزواج | ثقافة و فنون

عاجل:نجمة ستار أكاديمي كريمة غيت تفوز بقلب هذا الفنان المغربي وتتوج علاقتهما بالزواج

طنجة تستفيق على وقع حادثة قتل مروعة صباح اليوم ..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

طنجة تستفيق على وقع حادثة قتل مروعة صباح اليوم ..وهذه هي التفاصيل الصادمة

صفعة جديدة للجزائر و دميتها البوليساريو..مسؤول مهم في مؤسسة عربية كبيرة يدعم مقترح الحكم الذاتي و هذا ماصرح به | بوليتيك

صفعة جديدة للجزائر و دميتها ''البوليساريو''..مسؤول مهم في مؤسسة عربية كبيرة يدعم مقترح الحكم الذاتي

مطاردات هوليودية بالرباط لمنع الأطر التربوية من الوصول إلى مدينة سلا | حوادث و حقوق

''مطاردات هوليودية'' بالرباط لمنع الأطر التربوية من الوصول إلى مدينة سلا

اكتشاف كنز ثمين بمصر | دولي

اكتشاف كنز ثمين بمصر

التعليم في المغرب يتطور نحو.... | كاريكاتير شوف تيفي

التعليم في المغرب يتطور نحو....

بن كيران يعود للمغرب الثلاثاء المقبل من السعودية للحسم في مسأله ترشحه لولاية ثالثة | بوليتيك

بن كيران يعود للمغرب الثلاثاء المقبل من السعودية للحسم في مسأله ترشحه لولاية ثالثة

المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية يدخل على خط الهجوم الالكتروني الدولي وهذا ما قام به | دولي

''المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية '' يدخل على خط الهجوم الالكتروني الدولي وهذا ما قام به

من يلعب في طنجرة الريف؟

مسيرة إحتجاجية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 12:56 مسيرة إحتجاجية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالدارالبيضاء | بوليتيك
مسيرة إحتجاجية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالدارالبيضاء
إنطلقت في هذه اللحظات مسيرة إحتجاجية، للنقابة الوطنية ''للجماعات الترابية والتدبير المفوض'' المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.

شوف تيفي

إنطلقت في هذه اللحظات مسيرة إحتجاجية، للنقابة الوطنية ''للجماعات الترابية والتدبير المفوض'' المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.

ويشارك في المسيرة الإحتجاجية، عدد من العمال والمستخدمين المنتمين للنقابة بمختلف جهات المملكة، حيث يطالب مسؤولوا النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، من وزير الداخلية بفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي الوطني و تنفيذ إتفاق محضر 19 يناير 2007.

وكشف عضو نقابي من المسيرة، أن الشكل الإحتجاجي ستعقبه مبادرات أخرى، لإيصال معاناة المستخدمين والموظفين بالجماعات الترابية، إلى الحكومة، دفاعا عن حقوقهم في ولوج المنشآت الصحية التعاضدية وضد مشروع مدونة التعاضد التي تهدد مكتسبات القطاع التعاضدي على حد قوله.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الجماعات المحلية الإحتجاج الجماعات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صفعة جديدة للجزائر و دميتها البوليساريو..مسؤول مهم في مؤسسة عربية كبيرة يدعم مقترح الحكم الذاتي و هذا ماصرح به | بوليتيك

صفعة جديدة للجزائر و دميتها ''البوليساريو''..مسؤول مهم في مؤسسة عربية كبيرة يدعم مقترح الحكم الذاتي و هذا ماصرح به

بن كيران يعود للمغرب الثلاثاء المقبل من السعودية للحسم في مسأله ترشحه لولاية ثالثة | بوليتيك

بن كيران يعود للمغرب الثلاثاء المقبل من السعودية للحسم في مسأله ترشحه لولاية ثالثة

تمرد جنود في ساحل العاج بسبب خلاف على الأجور والمكافآت | بوليتيك

تمرد جنود في ساحل العاج بسبب خلاف على الأجور والمكافآت

غياب النزاهة في تقسيم التموين يخرج ساكنة بوجدور للإحتجاج | بوليتيك

غياب النزاهة في تقسيم التموين يخرج ساكنة بوجدور للإحتجاج

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فنان من وجدة يهدي لفريق الوداد البيضاوي أغنية رائعة بمناسبة لقب البطولة 19 | بــووز
منذ 3 دقائق

فنان من وجدة يهدي لفريق الوداد البيضاوي أغنية رائعة بمناسبة لقب البطولة 19

ستيلو كيتسمح بالعافية و كايتباع بطرق قانونية في أسواق درب عمر فكازا و غير بـ18 الدرهم فقط | روبورتاج

ستيلو كيتسمح بالعافية و كايتباع بطرق قانونية في أسواق درب عمر فكازا و غير بـ18 الدرهم فقط

السيبة...وبالفيديو .عمل تخريبي للإنفصاليين بالعيون وإعتداء وحشي على سيارات القوات المساعدة | قنوات أخرى

السيبة...وبالفيديو .عمل تخريبي للإنفصاليين بالعيون وإعتداء وحشي على سيارات القوات المساعدة

في تصريح مقتضب ..هذا ما قاله تيم حسن على زواجه من وفاء كيلاني‎ | قنوات أخرى

في تصريح مقتضب ..هذا ما قاله تيم حسن على زواجه من وفاء كيلاني‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: موجة حرارة تصل درجاتها الى 44 من الاثنين إلى الأربعاء في عدد من مناطق المملكة | مجتمع
منذ 6 دقائق

عاجل: موجة حرارة تصل درجاتها الى 44 من الاثنين إلى الأربعاء في عدد من مناطق المملكة

عاجل:نجمة ستار أكاديمي كريمة غيت تفوز بقلب هذا الفنان المغربي وتتوج علاقتهما بالزواج | ثقافة و فنون

عاجل:نجمة ستار أكاديمي كريمة غيت تفوز بقلب هذا الفنان المغربي وتتوج علاقتهما بالزواج

طنجة تستفيق على وقع حادثة قتل مروعة صباح اليوم ..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

طنجة تستفيق على وقع حادثة قتل مروعة صباح اليوم ..وهذه هي التفاصيل الصادمة

صفعة جديدة للجزائر و دميتها البوليساريو..مسؤول مهم في مؤسسة عربية كبيرة يدعم مقترح الحكم الذاتي و هذا ماصرح به | بوليتيك

صفعة جديدة للجزائر و دميتها ''البوليساريو''..مسؤول مهم في مؤسسة عربية كبيرة يدعم مقترح الحكم الذاتي

﻿ ﻿
أمس 17:39 GMT

عاجل:مختل عقلي ضرب رجل سلطة بالسلاح الأبيض و شعل العافية فسيارة بفاس بواسطة قنينة غاز وها شنو وقع ليه

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.