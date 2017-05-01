مسيرة إحتجاجية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالدارالبيضاء ﻿

إنطلقت في هذه اللحظات مسيرة إحتجاجية، للنقابة الوطنية ''للجماعات الترابية والتدبير المفوض'' المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.

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إنطلقت في هذه اللحظات مسيرة إحتجاجية، للنقابة الوطنية ''للجماعات الترابية والتدبير المفوض'' المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.



ويشارك في المسيرة الإحتجاجية، عدد من العمال والمستخدمين المنتمين للنقابة بمختلف جهات المملكة، حيث يطالب مسؤولوا النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، من وزير الداخلية بفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي الوطني و تنفيذ إتفاق محضر 19 يناير 2007.



وكشف عضو نقابي من المسيرة، أن الشكل الإحتجاجي ستعقبه مبادرات أخرى، لإيصال معاناة المستخدمين والموظفين بالجماعات الترابية، إلى الحكومة، دفاعا عن حقوقهم في ولوج المنشآت الصحية التعاضدية وضد مشروع مدونة التعاضد التي تهدد مكتسبات القطاع التعاضدي على حد قوله.