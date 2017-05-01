إنفراد ..منفدوا هجوم قيسارية فاس مواطنون ''كاميرونيون''.. و هذه هوية الحارس القتيل تفاصيل صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الحارس الليلي لقيسارية ''لعلج'' بفاس و الذي قتلته عصابة مهاجرين من جنوب الصحراء،صباح اليوم السبت بعد تنفيذها لهجوم مسلح تمكنت من خلاله السطو على عدد من الأغراض بالسوق التجاري

شوف تيفي: الفطواكي



علمت ''شوف تيفي'' أن الحارس الليلي لقيسارية ''لعلج'' بفاس و الذي قتلته عصابة مهاجرين من جنوب الصحراء،صباح اليوم السبت بعد تنفيذها لهجوم مسلح تمكنت من خلاله السطو على عدد من الأغراض بالسوق التجاري المذكور، هو جندي سابق في صفوف الجيش الملكي المغربي.

و أكد شقيق الضحية في تصريح حصري و مؤثر لـ''شوف تيفي'', أن شقيقه البالغ قيد حياته 54 سنة و القاطن بحي ''عين هارون'' الشعبي بفاس , كان قد قضى بصفوف الجيش المغربي 21حوالي سنة شارك خلالها في عدد من الحروب ضد جبهة البوليساريو, و علق قائلا ''ما ماتش فالصحرا و جا تا لبلادو و مات'' .

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن المشتبه بهم الست الذين تفذوا هذه الجريمة البشعة ينحدرون جميعهم من دولة الكاميرون, و أنهم إستعملوا وسائل سرقة تنم عن إحترافهم لهذا الفعل الجرمي حيث قاموا بإستعمال القفازات اليدوية و المصباح اليدوي و عدد من المعدات التي تستعمل في تنفيذ السرقات على أعلى مستوى , وقد وقع أربعة من أفراد هذه العصابة في يد سكان الحي بعد أن إفتضح أمرهم .



هذا وقد شهدت القيسارية مسرح الجريمة إستنفارا أمنيا كبيرا صباح اليوم السبت حضره والي أمن مدينة فاس حيث لازالت الفرق الأمنية تجري تحرياتها من أجل إيقاف العنصرين الفارين إلى حدود كتابة هذه الأسطر .