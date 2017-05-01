عاجل: عشرون قتيلا في حادثة سير خطيرة بعد انقلاب حافلة للسياح ﻿

شوف تيفي:
لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء انقلاب حافلة سياح جنوب غرب تركيا.
وقال حاكم محلي إن 20 شخصا قتلوا، وأصيب 13، إثر تحطم الحافلة التي كانت تقل سياحا أتراكا قرب مدينة مارماريس.
وأظهرت لقطات تلفزيونية من موقع الحادث حافلة صفراء استقرت على أحد جانبيها، تحيط بها سيارات الإسعاف وجثث قريبة منها.
وقال الحاكم للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون إن الحافلة كانت قادمة من مدينة إزمير بغرب البلاد.
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