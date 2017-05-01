خبر ســــار لجميع الراغبين في آداء مناسك العمرة إليكم التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
قررت وزارة الحج و العمرة بالمملكة العربية السعودية إلغاء تطبيق الرسوم المقررة على تأشيرات العمرة والمقدرة بـ2000 ريال سعودي .
و كانت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، قد قررت إلغاء تطبيق الرسوم المقررة منها على تأشيرات العمرة وقدرها 2000 ريال للمرة الثانية خلال 3 سنوات بـ"أثر رجعى"، على أن يتم تطبيقها من هذا العام 1438 هجريًا , بحيث ستكون المرة الأولى للعمرة معفاة من الرسوم ويطبق فرض الرسوم الـ2000 ريال على المرة الثانية للعمرة فى نفس العام.
و بهذا القرار يكون انتهى الأثر الرجعى لثلاثة سنوات ماضية ويبدأ التطبيق من هذا العام لجميع المسلمين فى جميع أنحاء العالم.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.