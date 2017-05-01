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خبر ســــار لجميع الراغبين في آداء مناسك العمرة إليكم التفاصيل
قررت وزارة الحج و العمرة بالمملكة العربية السعودية إلغاء تطبيق الرسوم المقررة على تأشيرات العمرة والمقدرة بـ2000 ريال سعودي .

شوف تيفي:

قررت وزارة الحج و العمرة بالمملكة العربية السعودية إلغاء تطبيق الرسوم المقررة على تأشيرات العمرة والمقدرة بـ2000 ريال سعودي .

و كانت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، قد قررت إلغاء تطبيق الرسوم المقررة منها على تأشيرات العمرة وقدرها 2000 ريال للمرة الثانية خلال 3 سنوات بـ"أثر رجعى"، على أن يتم تطبيقها من هذا العام 1438 هجريًا , بحيث ستكون المرة الأولى للعمرة معفاة من الرسوم ويطبق فرض الرسوم الـ2000 ريال على المرة الثانية للعمرة فى نفس العام.

و بهذا القرار يكون انتهى الأثر الرجعى لثلاثة سنوات ماضية ويبدأ التطبيق من هذا العام لجميع المسلمين فى جميع أنحاء العالم.

‫شوف تيفي

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وزارة الحج المملكة العربية السعودية شوف تيفي تأشيرات العمرة معفاة من الرسوم

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