عاجل و بالصورة..سعيدة شرف تتحدث لأول مرة عن حقيقة طلاقها من زوجها بعد مرضه ﻿

تكذيبا لكل ما يروج حول طلاقها من زوجها، أكدت الفنان المغربية سعيدة شرف، أن كل الأنباء التي راجت بخصوص طلاقها من زوجها بعد مرضه لا أساس لها من الصحة .

شوف تيفي:م غ

تكذيبا لكل ما يروج حول طلاقها من زوجها، أكدت الفنان المغربية سعيدة شرف، أن كل الأنباء التي راجت بخصوص طلاقها من زوجها بعد مرضه لا أساس لها من الصحة .

و كذبت الفنانة الصحراوية المحبوبة، تصريحات أحد المواطنين عبر نشرها صورة جديدة لعائلتها الصغيرة رفقة زوجها بعد تعافيه من الحادثة معلقة عليها بالقول" ربي أستودعك حياتنا كف عنا ظلم البشر و خبث مقاصدهم و سوء نواياهم و ارزقنا السعادة و صحة الأبدان ربي احفظنا من عيون تترقب حياتنا و اكفينا شرها و ابعد عنا من يود أن يضرنا.."

و في جوابها على اتصال قناة "شوف تيفي" اليوم السبت، أكدت سعيدة شرف أنها تعيش رفقة زوجها و لم تنفصل عنه مضيفة "صحيح كانوا خلافات ولكن مطلقناش.."