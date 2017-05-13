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عاجل و بالصورة..سعيدة شرف تتحدث لأول مرة عن حقيقة طلاقها من زوجها بعد مرضه

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 11:49 عاجل و بالصورة..سعيدة شرف تتحدث لأول مرة عن حقيقة طلاقها من زوجها بعد مرضه | ثقافة و فنون
عاجل و بالصورة..سعيدة شرف تتحدث لأول مرة عن حقيقة طلاقها من زوجها بعد مرضه
تكذيبا لكل ما يروج حول طلاقها من زوجها، أكدت الفنان المغربية سعيدة شرف، أن كل الأنباء التي راجت بخصوص طلاقها من زوجها بعد مرضه لا أساس لها من الصحة .

شوف تيفي:م غ

تكذيبا لكل ما يروج حول طلاقها من زوجها، أكدت الفنان المغربية سعيدة شرف، أن كل الأنباء التي راجت بخصوص طلاقها من زوجها بعد مرضه لا أساس لها من الصحة .

و كذبت الفنانة الصحراوية المحبوبة، تصريحات أحد المواطنين عبر نشرها صورة جديدة لعائلتها الصغيرة رفقة زوجها بعد تعافيه من الحادثة معلقة عليها بالقول" ربي أستودعك حياتنا كف عنا ظلم البشر و خبث مقاصدهم و سوء نواياهم و ارزقنا السعادة و صحة الأبدان ربي احفظنا من عيون تترقب حياتنا و اكفينا شرها و ابعد عنا من يود أن يضرنا.."

و في جوابها على اتصال قناة "شوف تيفي" اليوم السبت، أكدت سعيدة شرف أنها تعيش رفقة زوجها و لم تنفصل عنه مضيفة "صحيح كانوا خلافات ولكن مطلقناش.."

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعيد شرف

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