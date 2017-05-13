عاجل و بالصورة..سعيدة شرف تتحدث لأول مرة عن حقيقة طلاقها من زوجها بعد مرضه ﻿

شوف تيفي:م غ
تكذيبا لكل ما يروج حول طلاقها من زوجها، أكدت الفنان المغربية سعيدة شرف، أن كل الأنباء التي راجت بخصوص طلاقها من زوجها بعد مرضه لا أساس لها من الصحة .
و كذبت الفنانة الصحراوية المحبوبة، تصريحات أحد المواطنين عبر نشرها صورة جديدة لعائلتها الصغيرة رفقة زوجها بعد تعافيه من الحادثة معلقة عليها بالقول" ربي أستودعك حياتنا كف عنا ظلم البشر و خبث مقاصدهم و سوء نواياهم و ارزقنا السعادة و صحة الأبدان ربي احفظنا من عيون تترقب حياتنا و اكفينا شرها و ابعد عنا من يود أن يضرنا.."
و في جوابها على اتصال قناة "شوف تيفي" اليوم السبت، أكدت سعيدة شرف أنها تعيش رفقة زوجها و لم تنفصل عنه مضيفة "صحيح كانوا خلافات ولكن مطلقناش.."
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