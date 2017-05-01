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خطير.. فنانة مغربية معروفة تتعرض للسب و القذف من طرف هذا الشخص..

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 11:25 خطير.. فنانة مغربية معروفة تتعرض للسب و القذف من طرف هذا الشخص.. | ثقافة و فنون
خطير.. فنانة مغربية معروفة تتعرض للسب و القذف من طرف هذا الشخص..
في فيديو ''صادم'' نتحفظ عن نشره، تطاول أحد المواطنين على حياة الفنانة المغربية سعيد شرف الخاصة.

شوف تيفي:

في فيديو "صادم" نتحفظ عن نشره، تطاول أحد المواطنين على حياة الفنانة المغربية سعيد شرف الخاصة.

المتحدث في فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدم نفسه على أنه قريب من عائلة زوجها و أخد يقذفها بعبارات تمس شرفها و حياتها الخاصة، مؤكدا أنها تخلت عن زوجها بعد الحادثة التي وقعت له السنة الماضية و التي أصبح بعدها مقعدا.

و قدم نفس الشخص وثيقة طلاق سعيدة شرف من زوجها موثقة ،حيث أفاد أنه مباشرة بعد علم الفنانة المغربية عدم قدرة زوجها على الحركة، أدخلته إلى إحدى المصحات الخاصة و تخلت عنه.

و سنعود لتفاصيل هذا الخبر بعد اتصالنا بالفنانة سعيدة شرف

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعيد شرف

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