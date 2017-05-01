تمرد جنود في ساحل العاج بسبب خلاف على الأجور والمكافآت ﻿

أغلق جنود ساخطون الشوارع في عدة مدن وبلدات في أنحاء ساحل العاج، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، إحتجاجا على خلافات حول الأجور والمكافآت.

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أغلق جنود ساخطون الشوارع في عدة مدن وبلدات في أنحاء ساحل العاج، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، إحتجاجا على خلافات حول الأجور والمكافآت.



وبدأ احتجاج الجنود خلال ليلة أمس الجمعة، في بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد قبل أن ينتشروا بسرعة لمناطق أخرى، حيث نصب الجنود، وأغلبهم متمردون سابقون ساعدوا الرئيس الحسن واتارا على الوصول للحكم، حيث وضعوا حواجز حول مقر الجيش الوطني ووزارة الدفاع وأغلقوا جزءا من وسط مدينة أبيدجان.



وقال مصدر في وزارة الدفاع إن مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة، حيث يحتج الجنود على تأخر دفع مكافآت وعدت بها الحكومة بعد عصيان في عموم البلاد في يناير لكنها واجهت صعوبات في دفعه بعد انخفاض أسعار الكاكاو المنتج الأساسي للتصدير في البلاد بما أضر بعائدات ساحل العاج.



وقال متحدث باسم 8400 جندي في تصريح لوكالة ''رويترز''، أن الجنود شاركوا في عصيان يناير وإنهم سيتنازلون عن مطالبات بمزيد من النقود بعد لقاء بالسلطات في أبيدجان، رغم رفض بعض الجنود للقرار.



وقال أحد قادة عصيان يناير ممن بقوا في مدينة بواكيه وزير (الدفاع) لا يرغب في التفاوض. فهمنا (ذلك) وننتظره حتى يأتي ويبعدنا، نحن مستعدون، ولا نريد التفاوض بعد ذلك أيضا''.