يحدث في المغرب ..في ظل غياب سيارة إسعاف لنقل المرضى مواطنون ينقلون مرضاهم عبر ''التريبورتور'' في ''سيدي سليمان'' ﻿

في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' صورة صادمة لسيدة مريضة تتحدر من ''حي دوار اجديد'' بمدينة سيدي سليمان، تم نقلها إلى المستشفى بواسطة دراجة نارية

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' صورة صادمة لسيدة مريضة تتحدر من ''حي دوار اجديد'' بمدينة سيدي سليمان، تم نقلها إلى المستشفى بواسطة دراجة نارية ثلاثية العجلات لعدم توفرالمنطقة على سيارة اسعاف.

و عبر عدد من الناشطين الفايسبوكيين عن استنكارهم خلال تعاليقهم على الصورة التي تم تداولها و التي تظهر السيدة و هي ممدة فوق سرير خشبي في وضعية كارثية داخل دراجة نارية ثلاثية العجلات و بجانبها إحدى قريبتها .

في حين ذهب البعض الأخر إلى مهاجمة تنظيم المهرجانات و الملتقيات الدولية الكبيرة بالمغرب و التي تخصص لها ميزانيات كبرى , في حين يعجز المسؤولون في وزارة الصحة على توفير سيارة إسعاف لهذه السيدة ''البئيسة'' و الذي لم تستفد من حقها في التطبيب و الذي يكفله لها الدستور.