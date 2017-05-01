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محاكمة الأشخاص الذين ظهروا في وثائقي''دعارة القاصرين'' بمراكش في هذا الموعد..

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 11:11 محاكمة الأشخاص الذين ظهروا في وثائقيدعارة القاصرين بمراكش في هذا الموعد.. | حوادث و حقوق
محاكمة الأشخاص الذين ظهروا في وثائقي''دعارة القاصرين'' بمراكش في هذا الموعد..
من المنتظر أن تشرع المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الأسبوع المقبل ، في محاكمة أول المتورطين في قضية دعارة القاصرين بمراكش، وذلك بعد ظهور المتورط رفقة عدد من الأشخاص آخرين في تحقيق تلفزيوني

شوف تيفي:

من المنتظر أن تشرع المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الأسبوع المقبل ، في محاكمة أول المتورطين في قضية دعارة القاصرين بمراكش، وذلك بعد ظهور المتورط رفقة عدد من الأشخاص آخرين في تحقيق تلفزيوني الصادم لقناة "أونو" الايطالية يحمل عنوان "الضباع" ,لصاحبه " لويدجي بيلاتسا".

و ذكرت مصادر محلية أن المعني بالأمر في أوائل الأربعينات من عمره ويتابع بتهم بـ"الوساطة في الدعارة، و "أخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من البغاء" ، بالإضافة إلى "تحريض قاصرات على الدعارة"، بعد أن فضحته كاميرا خفية خلال التحقيق التي صور بساحة جامع الفنا بمراكش.

و كان الصحفي الايطالي معد التحقيق الصادم ،قد لعب دور سائح يبحث عن اللذة مع قاصرات مقابل المال، وذلك من خلال الاستعانة بوسطاء ظهروا في التحقيق بوجه مكشوف، بينما حرص معدو البرنامج على عدم إظهار وجوه القاصرات.

حري بالذكر أن فرقة الأخلاق العامة، بولاية أمن مراكش، استمعت إلى عدد من الأشخاص الآخرين ظهروا في التحقيق، قبل أن يتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة الحمراء.

‫شوف تيفي

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المدينة الحمراء الصحفي الايطالي شوف تيفي البغاء ولاية أمن مراكش

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