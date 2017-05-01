موجة إستياء كبيرة بعد إلغاء مهرجان الضحك و إدارته تعتذر للجمهورالمغربي ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
عبرت موسسة طنجة للضحك عن أسفها البالغ من إلغاء الدورة الثالثة من فعاليات مهرجان طنجة للضحك و التي كان من المزمع تنظيمها في لفترة الممتدة ما بين 19 إلى 21 ماي بالمركب الثقافي ''أحمد بوكماخ'' بمدينة طنجة بسبب عدم توفر الدعم الكافي و تنصل الهيئات المنتخبة و السلطات العمومية بالمدينة من مسؤولياتها حسب بلاغ لإدارة المهرجان.
و أفاد ذات البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن مؤسسة طنجة للضحك تتقدم بالإعتذار لجمهورها و الفنانين الذين كان مبرمج حضورهم خلال هذه الدورة , كما أهابت المؤسسة بكل الجماهير التي كانت قد حجزت تذاكر حضور السهرات إلى المبادرة بالإتصال بنفس نقطة البيع لإسترجاع ثمنها مع تقديم و تجديد الإعتذار.
و أعلنت مؤسسة طنجة للضحك خلال ذات البلاغ , أنها ستكشف للرأي العام و لمختلف وسائل الإعلام الوطنية, الحيثيات الحقيقية و الملابسات وراء هذا الالغاء الذي و حسب البلاغ سيبقى وصمة عار على جبين مسؤولي المدينة الذين لم يكلفوا نفسهم عناء المساهمة في هذا النشاط الأول من نوعه في جهة طنجة تطوان الحسيمة .
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