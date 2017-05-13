صادم و بالصور: حصلاتو كيخونها ذبحاتو منين كانت معاه صاحبتو بنت الجيران..هاذشي وقع بمدينة فاس ﻿

اهتزت العاصمة العلمية للمملكة ''فاس'' ليلة الجمعة-السبت،على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في عمر الزهور قُتل على يد حبيبته.

شوف تيفي:م غ

اهتزت العاصمة العلمية للمملكة "فاس" ليلة الجمعة-السبت،على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في عمر الزهور قُتل على يد حبيبته.

و كشف الشرطي هشام الملولي عبر حسابه بالفايسبوك، أن الجريمة ارتكبتها عشيقة الشاب التي ضبطته يخونها مع ابنة الجيران لتقوم بذبحه من الوريد إلى الوريد.

و بعد هذه الجريمة البشعة، تجمهر عدد من الساكنة بحي بنسودة بفاس مستنكرين هذا الفعل الإجرامي.

و حسب مصادرنا، أفلحت المصالح الأمنية على الفور في اعتقال المتهمة و ستتم إحالتها بعد التحقيقات على وكيل الملك باستئنافية فاس.

و سنوافيكم بمزيد من التفاصيل حال توصلنا بها ..