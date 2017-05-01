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خطير .. بنت لفشوش جديدة تقتل شابا و تدخل آخر في غيبوبة بآسفي

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 10:20 خطير .. بنت لفشوش جديدة تقتل شابا و تدخل آخر في غيبوبة بآسفي | حوادث و حقوق
خطير .. بنت لفشوش جديدة تقتل شابا و تدخل آخر في غيبوبة بآسفي
أدت حادثة سير مروعة تسببت فيها شابة تنحدر من عائلة ميسورة بآسفي, ابنة أحد أكبر تجار بمدينة آسفي , في وفاة شاب عشريني أواسط الأسبوع الجاري على مستوى ''طريق مفتاح الخير'' المؤدية إلى شاطئ مدينة آسفي

شوف تيفي:

أدت حادثة سير مروعة تسببت فيها شابة تنحدر من عائلة ميسورة بآسفي, ابنة أحد أكبر تجار بمدينة آسفي , في وفاة شاب عشريني أواسط الأسبوع الجاري على مستوى "طريق مفتاح الخير" المؤدية إلى شاطئ مدينة آسفي، بعد أن دهسته رفقة صديق له ، بسيارة كانت تقودها بسرعة وصفت بالجنونية معجلة بوفاته فيما لازال يرقد زميله بقسم العناية المركزة في حالة حرجة جدا بعد دخوله في غيبوبة خطيرة.

وذكرت مصادر محلية ، أن الضحيتين كانا منغمسين في إصلاح دراجة نارية كانا يستقلانها بعد أن لحقها عطب ميكانيكي , قبل أن تصدمهما "بنت الفشوش" ، و تقوم بدهسهما في مشهد مروع و خطير ، لقي خلاله أحدهما حتفه على الفور، في وقت نقل فيه صديقه صوب مستشفى محمد الخامس بآسفي، بين الحياة و الموت .

و فور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان عناصر من الأمن الوطني من أجل تحرير محضر للحادث, في حين نقلت سيارة الإسعاف المصاب و الضحية إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي , فين حين تم وضع الشابة تحت تدابير الحراسة النظرية قصد البحث قبل عرضها أمام أنظار المحكمة للبث في ملفها .

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حادثة سير مروعة الأمن الوطني مستشفى محمد الخامس بنت الفشوش

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