عاجل: العالم يتعرض لأخطر هجوم إلكتروني +صور ﻿

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قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد اليوم السبت إن الحكومة البريطانية لم تعرف بعد من يقف وراء الهجوم الإلكتروني الدولي الذي وقع أمس وعطل النظام الصحي في المملكة المتحدة.

شوف تيفي:

قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد اليوم السبت إن الحكومة البريطانية لم تعرف بعد من يقف وراء الهجوم الإلكتروني الدولي الذي وقع أمس وعطل النظام الصحي في المملكة المتحدة.

وأضافت أن المركز الوطني البريطاني للأمن الإلكتروني يعمل مع هيئة الصحة في البلاد لضمان احتواء الهجوم بينما تعمل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة معهما لمعرفة من أين جاء الهجوم.

من جانبها قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن هجوما إلكترونيا شمل عددا من الدول لم يستهدف المستشفيات البريطانية عمدا.

وقالت ماي "لم يكن يستهدف هيئة الصحة الوطنية.. إنه هجوم دولي وتأثر به عدد من الدول والهيئات".

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