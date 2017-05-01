عاجل: وفاة رئيس هذه الدولة.. ﻿

أعلن مكتب الرئيس الفنلندي أن ماونو كويفيستو أول رئيس يساري لفنلندا والذي قادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي توفي اليوم عن 93 عاما.

شوف تيفي:



أعلن مكتب الرئيس الفنلندي أن ماونو كويفيستو أول رئيس يساري لفنلندا والذي قادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي توفي اليوم عن 93 عاما.



وولد كويفيستو في 1923 لأب كان يعمل نجار سفن. وأصبح تاسع رئيس لفنلندا عام 1982 وقضى فترتي رئاسة حتى عام 1994.



وقاد كويفيستو بلاده خلال انهيار الاتحاد السوفيتي المجاور وفترة الركود التالية في الداخل وأشرف على طلب فنلندا الانضمام للاتحاد الأوروبي عام 1992 . وانضمت فنلندا للاتحاد في 1995.



وحارب كويفيستو في شبابه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.



وعمل رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية ومحافظا للبنك المركزي قبل أن يصبح رئيسا .للبلاد.