غياب النزاهة في تقسيم التموين يخرج ساكنة بوجدور للإحتجاج ﻿

تعيش مدينة بوجدور، على وقع إحتقان شديد بعد إعتقال شبان من طرف الشرطة عقب تنظيمهم لوقفة إحتجاجية، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق حول ''نهب المواد التموينية المخصصة لساكنة مخيمات الوحدة''.

شوف تيفي



تعيش مدينة بوجدور، على وقع إحتقان شديد بعد إعتقال شبان من طرف الشرطة عقب تنظيمهم لوقفة إحتجاجية، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق حول "نهب المواد التموينية المخصصة لساكنة مخيمات الوحدة".



وكشف بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان توصلت به "شوف تيفي" عن قلقه من الإحتجاجات المتتالية لساكنة الوحدة حول ما أسماه " بغياب النزاهة في توزيع حصص ساكنة مخيمات الوحدة"، حيث حذر البيان السلطات من غض الطرف عن الأطراف المستغلة للتموين.



من جانب آخر، أصدرت ساكنة مخيمات الوحدة ببوجدور سابقا بيانا موجه للرأي العام تعلن من خلاله تبرؤها من حراك فئة معينة باسم ساكنة المخيم، وتصبغ على نفسها الشرعية للحديث باسم كافة الساكنة حسب منطوق البيان و التي تسئ بتصرفاتها للمبادئ و القيم وتمس في العمق الثوابت الوطنية لساكنة المخيم .



وتتخوف ساكنة الوحدة من إستغلال الإحتجاجات الفئوية، من طرف عناصر معروفة بموالاتها لأطروحة الإنفصاليين، للركوب على الإحتجاجات لإعطائها أبعادا سياسية تخدم أجندة خصوم الوحدة الترابية للمملكة.