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خطير.. عصابة مهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء سرقات سوق شهير بفاس بعدما قتلات و بطريقة هوليودية العساس الليلي ديالها

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 09:33 خطير.. عصابة مهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء سرقات سوق شهير بفاس بعدما قتلات و بطريقة هوليودية العساس الليلي ديالها | حوادث و حقوق
خطير.. عصابة مهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء سرقات سوق شهير بفاس بعدما قتلات و بطريقة هوليودية العساس الليلي ديالها
تمكنت عصابة خطيرة تتشكل من ستة مهاجرين منحدرين من جنوب الصحراء ، صباح اليوم السبت من تنفيذ عملية سطو مسلح على احدى القيساريات المتخصصة في بيع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الإلكتروني بعد أن قتلوا

شوف تيفي : ف.ع/م.ف

تمكنت عصابة خطيرة تتشكل من  ستة مهاجرين منحدرين  من جنوب الصحراء ، صباح اليوم السبت من تنفيذ عملية سطو مسلح على احدى القيساريات المتخصصة في بيع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الإلكتروني بعد أن قتلوا حارسها الليلي خنقا.
 
وذكرت مصادر خاصة لشوف تيفي أن عملية السرقة و القتل الخطيرتين نفذتا صباح اليوم في حدود الساعة الثالثة حين عمدت العصابة إلى اقتحام قيسارية لعلج الشهيرة الواقعة بشارع علال بن عبدالله والقريبة من إذاعة فاس .
 
و أفادت ذات المصادر أن أفراد العصابة قاموا بخنق الحارس الليلي بقطعة قماش وضعها أحدهم  على وجهه حتى الاختناق قبل أن يعمدوا إلى كسر أبواب عدد من المحلات و الاستيلاء على عدد من الهواتف الذكية و الألواح الإلكترونية الباهظة الثمن و عدد من الأغراض. 
 
و أشار ذات المصدر أن أمن فاس أفلح في ظرف وجيز في توقيف 4 أشخاص فيما لازال البحث جاريا عن باقي المتورطين في هذه الجريمة البشعة ، و تشهده القيسارية في هذه الأثناء إنزالا و استنفارا أمنيا كبيرا حيث لازال رجال الأمن و الشرطة العلمية يباشرون الأبحاث و التحريات في أجل فك خيوط الجريمة.
 

‫شوف تيفي

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فاس قتل قيسارية العلج الشرطة افارقة

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