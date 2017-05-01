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بالفيديو.. العلالي لشوف سبور : الوداد ناقصها العشرة وأهم ما حققه هو الفوز على القطن الكاميروني

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 01:43 بالفيديو.. العلالي لشوف سبور : الوداد ناقصها العشرة وأهم ما حققه هو الفوز على القطن الكاميروني | سبور
بالفيديو.. العلالي لشوف سبور : الوداد ناقصها العشرة وأهم ما حققه هو الفوز على القطن الكاميروني
قال رضوان العلالي، المحلل الرياضي لقناة شوف تيفي، إن أهم ما حققه فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم أمام نادي القطن الكاميروني برسم منافسات دور المجموعات الافريقية هو الانتصار بفارق هدفين، مشيرا إلى

شوف سبور : رشيد محمودي

قال رضوان العلالي، المحلل الرياضي لقناة شوف تيفي، إن أهم ما حققه فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم أمام نادي القطن الكاميروني برسم منافسات دور المجموعات الافريقية هو الانتصار بفارق هدفين، مشيرا إلى أن أداء بعض اللاعبين يطرح أكثر من علامة استفهام.

وأكد العلالي في تصريح لشوف سبور، أن المجموعة قدمت أداء جيدا ما عدى اللاعب الحداد الذي لم يدخل في المباراة بشكل جيد، مؤكدا أن غياب صانع ألعاب داخل المجموعة أثر بشكل سلبي على اللاعبين الذين يتميزون بالسرعة والاندفاع البدني بحيث أن دخول اللاعب بنشرقي هو الآخر كان بدون إضافة لعدم توصله بتمريرات حاسمة.

وأكد المحلل الرياضي لقناة شوف تيفي، أن الفوز في المباراة المقبلة أمام أولمبيك آسفي سيحرر اللاعبين بعد تحقيق لقب الموسم الحالي للتفرغ بشكل جدي للمنافسات الإفريقية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الوداظ

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