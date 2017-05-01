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بالفيديو.. أمير علي متأثرا من أمريكا: بغيت نبقى فبلادي وها علاش هاجرت لأمريكا

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 01:22 بالفيديو.. أمير علي متأثرا من أمريكا: بغيت نبقى فبلادي وها علاش هاجرت لأمريكا | ثقافة و فنون
بالفيديو.. أمير علي متأثرا من أمريكا: بغيت نبقى فبلادي وها علاش هاجرت لأمريكا
كشف الفنان أمير علي عن جديده الفني، من خلال تعاونه مع مؤسس فرقة أشكاين عزالدين أشكاين المقيم بأمريكا حاليا، وعمل فني آخر مع الفنان فيكتور ووتن، الحاصل على خمس جوائز ''كرامي أووردز''.

شوف تيفي


كشف الفنان أمير علي عن جديده الفني، من خلال تعاونه مع مؤسس فرقة أشكاين عزالدين أشكاين المقيم بأمريكا حاليا، وعمل فني آخر مع الفنان فيكتور ووتن، الحاصل على خمس جوائز "كرامي أووردز".

وكشف أمير علي أنه سيشارك مع المطرب الأمريكي الأخير، في ألبوم عالمي، يشارك فيه مجموعة من الفنانين الكبار، فضلا عن عودته إلى المغرب فيما بعد، بعد استكمال فصول الامتحانات.

وأضاف علي في فيديو يجمع بين الجدية والتأثر، أنه هاجر لأمريكا مرة أخرى من أجل والدته البالغة من العمر 83 سنة، ومن أجل ابنته ذات الخمس سنوات.
وشكر أخيرا أمير علي كل من يآزره وسانده، حيث كشف أنه يمر بامتحانات في أورلاندو، حول العمل الجديد الذي يقوم به بأمريكا، وهو صناعة السيارات وأسرار التسويق.

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أميرعلي موسيقى فن أمريكا

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