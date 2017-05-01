 الحبيب المالكي يخصص حفل عشاء ''فاخر'' للبرلمانيين بمناسبة التصويت على قانون المالية ﻿
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الحبيب المالكي يخصص حفل عشاء ''فاخر'' للبرلمانيين بمناسبة التصويت على قانون المالية

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 00:28 الحبيب المالكي يخصص حفل عشاء فاخر للبرلمانيين بمناسبة التصويت على قانون المالية | بوليتيك
الحبيب المالكي يخصص حفل عشاء ''فاخر'' للبرلمانيين بمناسبة التصويت على قانون المالية
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أعطى أوامره لمسؤولين بإدارة مجلس النواب لوضع الترتيبات اللازمة لتخصيص حفل عشاء فاخر للنواب البرلمانيين الحاضرين للجلسة المفتوحة عشية اليوم


بوليتيك
شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أعطى أوامره لمسؤولين بإدارة مجلس النواب لوضع الترتيبات اللازمة لتخصيص حفل عشاء فاخر للنواب البرلمانيين الحاضرين للجلسة المفتوحة عشية اليوم الجمعة لحسم مناقشة مشروع قانون المالية.

وكشف مصدر مطلع، عن إستغراب أعضاء بالمكتب المسير لمجلس النواب من خطوة العشاء الفاخر، خاصة وأن أغلب النواب البرلمانيين القادمين من مدن بعيدة يتمتعون بحق المبيت في الفندق بميزات إستثنائية.

وفي ذات السياق، ينتظر أن يعلن الحبيب المالكي في ختام جلسة مجلس النواب المستمرة إلى حدود اللحظة عن حفلة العشاء التي سيستفيذ منها النواب البرلمانيون، بعد تصويتهم على قانون مالية 2017.


‫شوف تيفي

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قنون المالية مجلس النوب المالكي شوف تيفي

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