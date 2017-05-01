موريتانيا تلتحق بالمغرب وتنضم للتكتل الإقتصادي لدول غرب إفريقيا ﻿

يسيرالبرلمان الموريتاني في دورته التي بدأت أمس الخميس نحو إقرار اتفاق الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الذي وقع بنواكشوط قبل أسبوع والذي يهدف إلى تسريع عودة موريتانيا

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يسيرالبرلمان الموريتاني في دورته التي بدأت أمس الخميس نحو إقرار اتفاق الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الذي وقع بنواكشوط قبل أسبوع والذي يهدف إلى تسريع عودة موريتانيا للفضاء الغرب إفريقي.

وبدأت موريتانيا تعيد جسور الشراكة والتعاون مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "أكواس" التي كانت قد انسحبت منها عام 2000 مع أنها من أعضائها المؤسسين، حيث يعود هذا التوجه الجديد لخيبة أمل الحكومة الموريتانية في اتحاد المغرب العربي الذي يعاني جمودا مستمرا منذ تأسيسه، والذي كان الموريتانيون قد انتقلوا إليه بديلا عن مجموعة "اكواس" أملا في وجود فضاء عربي واسع للشراكة والتنمية.

ويأتي التوجه الجديد لموريتانيا مباشرة بعد طلب المملكة المغربية الانضمام لهذه المجموعة وهو ما سيجعل موريتانيا في حالة إقراره، مركونة بشكل منعزل داخل فضاء متحركـ، لكن إذا احترم الطرفان أي حكومة موريتانيا ومجموعة غرب إفريقيا، الجدول الذي حدده اتفاق الشراكة، فإن البضائع القادمة من موريتانيا يمكن أن تتداول دون أية جمركة داخل بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الست عشرة.