 مؤثر وبالفيديو.. لحظة العثور على جثة رضيعة داخل حاوية للقمامة بأكادير ﻿
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مؤثر وبالفيديو.. لحظة العثور على جثة رضيعة داخل حاوية للقمامة بأكادير

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 23:43 مؤثر وبالفيديو.. لحظة العثور على جثة رضيعة داخل حاوية للقمامة بأكادير | حوادث و حقوق
مؤثر وبالفيديو.. لحظة العثور على جثة رضيعة داخل حاوية للقمامة بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' أن شخصا يمتهن جمع المتلاشيات و تفتيش حاويات القمامات ، عثر قبل قليل على جثة رضيعة ملفوفة بغطاء وموضوعة داخل حاوية قمامة ببلدية أيت ملول نواحي مدينة أكادير.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن شخصا يمتهن جمع المتلاشيات و تفتيش حاويات القمامات ، عثر قبل قليل على جثة رضيعة ملفوفة بغطاء وموضوعة داخل حاوية قمامة ببلدية أيت ملول نواحي مدينة أكادير.

وحسب مصادر من عين المكان، فقد تفاجأ المواطن بجثة الرضيع وهو يفتش بين ثنايا القمامة، حيث قام بإخبار أحد المارين الذي إتصل مباشرة بالشرطة والسلطات المحلية الذين حلوا بعين المكان لتلحق بهم سيارة نقل الأموات وسط تجمهر كبير للمواطنين الذين صدموا من المشهد.

وتستمع الشرطة في هذه اللحظات لإفادات المواطن الذي عثر أول مرة على جثة الرضيعة في إطار البحث الذي إنطلق مباشرة بعد معاينة جثة الرضيعة المجهولة داخل حاوية للقمامة في منظر فظيع.

 

‫شوف تيفي

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رضيعة القمامة الميخالي ايت ملول جثة شوف تيفي

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