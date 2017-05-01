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بالفيديو..لطيفة رأفت تهدي لسعد لمجرد مفاجأة رائعة في موازين

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 23:32 بالفيديو..لطيفة رأفت تهدي لسعد لمجرد مفاجأة رائعة في موازين | ثقافة و فنون
بالفيديو..لطيفة رأفت تهدي لسعد لمجرد مفاجأة رائعة في موازين
أمام جمهورها الغفير الذي حج إلى منصة سلا لمتابعتها،قدمت الفنانة المغربية القديرة لطيفة رأفت هدية وصفت بالرائعة حينما أدت أغنية لمن نشكي تحية و مساندة منها للفنان المغربي سعد لمجرد المتواجد بباريس

شوف تيفي:م غ/م ج

أمام جمهورها الغفير الذي حج إلى منصة سلا لمتابعتها،قدمت الفنانة المغربية القديرة لطيفة رأفت هدية وصفت بالرائعة حينما أدت أغنية لمن نشكي تحية و مساندة منها للفنان المغربي سعد لمجرد المتواجد بباريس بعد حصوله على السراح المؤقت.

و قد تفاعل جمهور سلطانة الطرب المغربي مع هذه البادرة بشكل حماسي مرددين أغنية سعد لمجرد في انسجام تام مع صوتها القوي وذلك ضمن مهرجان موازين في نسخته16 بالرباط.

 

 

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