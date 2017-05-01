بالفيديو..لطيفة رأفت تهدي لسعد لمجرد مفاجأة رائعة في موازين ﻿

أمام جمهورها الغفير الذي حج إلى منصة سلا لمتابعتها،قدمت الفنانة المغربية القديرة لطيفة رأفت هدية وصفت بالرائعة حينما أدت أغنية لمن نشكي تحية و مساندة منها للفنان المغربي سعد لمجرد المتواجد بباريس

شوف تيفي:م غ/م ج

أمام جمهورها الغفير الذي حج إلى منصة سلا لمتابعتها،قدمت الفنانة المغربية القديرة لطيفة رأفت هدية وصفت بالرائعة حينما أدت أغنية لمن نشكي تحية و مساندة منها للفنان المغربي سعد لمجرد المتواجد بباريس بعد حصوله على السراح المؤقت.

و قد تفاعل جمهور سلطانة الطرب المغربي مع هذه البادرة بشكل حماسي مرددين أغنية سعد لمجرد في انسجام تام مع صوتها القوي وذلك ضمن مهرجان موازين في نسخته16 بالرباط.