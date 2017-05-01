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بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 23:23 عاجل.. نايضة قرطاس في الجزائر.. وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل.. نايضة قرطاس في الجزائر.. وهذا عدد القتلى
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة أن قوات الجيش، تمكنت من القضاء على خمسة مسلحين إسلاميين في عين الدفلى التي تقع على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائر،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس

"شوف تيفي"

 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة أن قوات الجيش، تمكنت من القضاء على خمسة مسلحين إسلاميين في عين الدفلى التي تقع على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائر،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

 وأوضحت الوكالة أن بيان الدفاع الجزائري قال" إنه وفي إطار مكافحة الإرهاب قضت كتيبة للجيش الشعبي الوطني على خمسة إرهابيين واسترجعت خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف بمنطقة العبادية بولاية عين الدفلى".

وذكر البيان أن الجيش يواصل عملياته العسكرية في هذه المنطقة الجبلية التي تشهد نشاطا لعناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي سبق أن تبنى قتل 11 جنديا في صيف 2015.

‫شوف تيفي

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