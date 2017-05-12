 عاجل وبالصور...العثور على رضيع في حاوية للقمامة بمدينة أيت ملول قرب أكادير ﻿
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عاجل وبالصور...العثور على رضيع في حاوية للقمامة بمدينة أيت ملول قرب أكادير

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 22:49 عاجل وبالصور...العثور على رضيع في حاوية للقمامة بمدينة أيت ملول قرب أكادير | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور...العثور على رضيع في حاوية للقمامة بمدينة أيت ملول قرب أكادير
عثر أحد المواطنين قبل قليل على رضيع في حاوية للقمامة ''قرب قيسارية السلام'' بمدينة أيت ملول في مشهد مأساوي.

شوف تيفي

عثر أحد المواطنين قبل قليل على رضيع في حاوية للقمامة "قرب قيسارية السلام" بمدينة أيت ملول في مشهد مأساوي.

وحسب مصادر من عين المكان فقد حلت في هذه اللحظات عناصر من الشرطة التي قامت بسحب جميع الهواتف النقالة للمارين الذين تجمعوا حول مشهد الرضيع وهو محاط بأكوام من الأزبال.

وإنتقلت كذلك لعين المكان، عناصر السلطات المحلية وسيارة نقل الأموات، في حين مازالت ملابسات هذا الحادث لم تكتشف بعد.

‫شوف تيفي

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القمامة الرضيع الازبال ايت ملول شوف تيفي

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