خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: شوفو كيفاش كيطيحو المسافرين في فخ مهربي الكوكايين بالمطارات..طريقة شيطانية لا تخطر على البال ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو مثير وخطير، يظهر الطريقة التي يستغل بها تجار المخدرات سذاجة بعد المسافرين لتهريب الكوكايين بالمطارات وذلك بواسطة قنينة

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو مثير وخطير، يظهر الطريقة التي يستغل بها تجار المخدرات سذاجة بعد المسافرين لتهريب الكوكايين بالمطارات وذلك بواسطة قنينة مياه معدنية، مصممة خصيصا لإخفاء هذا المخدر.

وطالب ناشرو هذا الفيديو جميع المسافرين بأخذ الحيطة والحذر خلال السفر، موضحين أن مهربي الكوكايين، وتجنبا للوقوع في يد رجال الأمن ومصالح الجمارك بنقاط التفتيش بالمطارات، فإنهم يعمدون إلى تسليم القنينة الظاهرة في الفيديو إلى المسافرين بدعوى مساعدتهم في حملها، إلا أن المسافر الساذج قد يجد نفسه بعد ذلك خلف القضبان الحديدية بالسجن في حال اكتشاف الأمن وجود المادة الممنوعة بالقنينة التي بحوزته.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الصادم، حيث عبر الجميع عن دهشتهم الكبيرة بهذه الطريقة التي تم وصفها بـ "الشيطانية"، لتهريب مخدر الكوكايين أو إسقاط عشرات الأبرياء .