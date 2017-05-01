عاجل..سعد المجرد يتلقى الخبر السار..وهذه هي الجائزة العالمية التي فاز بها ﻿

حصل الفنان المغربي سعد المجرد قبل قليل من ليلة يومه الجمعة، على جائزة الجمهور '' Murex D'or''، بعد أن صوت لصالحه حوالي 272 من عشاقه عبر الموقع الخاص بهذه الجائزة.

"شوف تيفي"

حصل الفنان المغربي سعد المجرد قبل قليل من ليلة يومه الجمعة، على جائزة الجمهور " Murex D'or"، بعد أن صوت لصالحه حوالي 272 من عشاقه عبر الموقع الخاص بهذه الجائزة.

وعبر العديد من عشاق المعلم بمواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم الكبيرة بفوز الفنان المغربي بهذه الجائزة المهمة، بعد إصداره لأغنيتي "أنا ما شي ساهل" و"غلطانة" اللثان حققتا نسبة مشاهدة كبيرة على موقع "اليوتوب".

تجدر الإشارة إلى أن المجرد، الموجود بباريس تحت الإقامة القضائية، عقب اتهامه باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية، حصل قبل شهر على جائزة كبرى بلبنان تسلمتها نيابة عنه والدته الممثلة القديرة "نزهة الركراكي".