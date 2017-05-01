هاذشي لي بقا.. بوليسي قلبها شعوذة هو ومرتو بسلا وها شنو وقع ليهم منين حصلو ﻿

أمر وكيل الملك بابتدائية سلا بحر هذا الأسبوع، بوضع شرطي معزول من سلك الأمن الوطني وزوجته، رهن الحراسة النظرية، للبحت معهما حول ملابسات تورطهما في النصب و الاحتيال عن طريق الشعوذة، والاستيلاء على

شوف تيفي:

أمر وكيل الملك بابتدائية سلا بحر هذا الأسبوع، بوضع شرطي معزول من سلك الأمن الوطني وزوجته، رهن الحراسة النظرية، للبحت معهما حول ملابسات تورطهما في النصب و الاحتيال عن طريق الشعوذة، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 50 مليونا.

و حسب مصادر متطابقة، وفقا لما نشرته يومية الصباح في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع، فإن الشرطي كان يمارس مهامه برتبة مقدم شرطة، قبل أن يخرق القوانين و الأنظمة ما كلفه العزل من أسلاك الأمن الوطني، ليلجأ رفقة زوجته إلى امتهان الشعوذة و الإطاحة بالضحايا ممن يعتقدون أن بهم مسا أو أن الأرواح الشريرة تعوق شفاءهم أو وصولهم إلى أهدافهم.

و جاء سقوط المتهم و زوجته إثر شكاية تقدمت بها امرأة تعاني مرضا نفسيا،إذ أن امرأة أخرى دلتها على زوجة الشرطي التي كانت تنصب الفخاح بالحي و توهم الناس بقدراتها و زوجها على حل كل الإشكالات المستعصية،ما انتهى بسقوط الضحية.