هاذشي لي بقا.. بوليسي قلبها شعوذة هو ومرتو بسلا وها شنو وقع ليهم منين حصلو ﻿

شوف تيفي:
أمر وكيل الملك بابتدائية سلا بحر هذا الأسبوع، بوضع شرطي معزول من سلك الأمن الوطني وزوجته، رهن الحراسة النظرية، للبحت معهما حول ملابسات تورطهما في النصب و الاحتيال عن طريق الشعوذة، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 50 مليونا.
و حسب مصادر متطابقة، وفقا لما نشرته يومية الصباح في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع، فإن الشرطي كان يمارس مهامه برتبة مقدم شرطة، قبل أن يخرق القوانين و الأنظمة ما كلفه العزل من أسلاك الأمن الوطني، ليلجأ رفقة زوجته إلى امتهان الشعوذة و الإطاحة بالضحايا ممن يعتقدون أن بهم مسا أو أن الأرواح الشريرة تعوق شفاءهم أو وصولهم إلى أهدافهم.
و جاء سقوط المتهم و زوجته إثر شكاية تقدمت بها امرأة تعاني مرضا نفسيا،إذ أن امرأة أخرى دلتها على زوجة الشرطي التي كانت تنصب الفخاح بالحي و توهم الناس بقدراتها و زوجها على حل كل الإشكالات المستعصية،ما انتهى بسقوط الضحية.
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