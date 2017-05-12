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بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 20:49 عاجل.. قبل أيام من شهر رمضان: هجوم إرهابي دموي في السعودية..وهذا عدد الضحايا+صور | دولي
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كشف موقع ''سبق'' السعودي قبل قليل من يومه الجمعة، أن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، صرح بأن عمال شركة المنفِّذة بحي المسورة بمحافظة القطيف، وخلال شروعهم بتنفيذ عملهم، تعرضوا لإطلاق نار

"شوف تيفي"

كشف موقع "سبق" السعودي قبل قليل من يومه الجمعة، أن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، صرح بأن عمال شركة المنفِّذة بحي المسورة بمحافظة القطيف، وخلال شروعهم بتنفيذ عملهم، تعرضوا لإطلاق نار كثيف، مع استهداف الآليات المستخدَمَة في تشييد أحد المشاريع ‏بعبوات ناسفة لتعطيلها من قِبل عناصر إرهابية من داخل الحي، بهدف إعاقة المشروع، وحماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقًا لها، وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين، كما حدث لفضيلة القاضي محمد الجيراني، والسطو المسلح، وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة.

وقال المتحدث يضيف الموقع السعودي، أن قوات الأمن، قامت بتعقب مصادر إطلاق النار حيث لجأت تلك العناصر الإرهابية إلى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن الموجودين في الموقع، ما نتج عنه مقتل طفل سعودي الجنسية، يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة عشرة أشخاص، منهم ستة سعوديين، أحدهم في حالة حرجة، وبينهم امرأة وطفلان، وأربعة من المقيمين، اثنان من الجنسية الباكستانية، والثالث من الجنسية السودانية، والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية بهذا الخصوص أن الجهات الأمنية ستقوم بواجباتها ومهامها بفرض النظام العام بموقع المشروع التطويري، بما يكفل استمرار الأعمال التطويرية القائمة بحي المسورة كما هو مخطَّط لها تنمويًّا، ولن تعيقها مثل تلك الأعمال الإرهابية التي لا يراد منها إلا الدمار والخراب وترويع الآمنين من قِبل أيادي العمالة والخيانة.

هجوم إرهابي دموي في السعودية

هجوم إرهابي دموي في السعودية

هجوم إرهابي دموي في السعودية

هجوم إرهابي دموي في السعودية

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الداخلية السعودية المخدرات عناصر إرهابية قوات الأمن

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