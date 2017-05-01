إلياس العماري يُهاجم مصطفى الخلفي و يدعوه لترك أصحاب الإختصاص يشرحون للمغاربة تعويم الدرهم ﻿

دعا إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى خلفي ترك الخبراء يشرحون للمغاربة قضية تعويم الدرهم.

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دعا إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى خلفي ترك الخبراء يشرحون للمغاربة قضية تعويم الدرهم.



وكشف إلياس العماري من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، بأن" الوزير و الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي صرح بأن قرار تعويم الدرهم يهدف إلى دعم السياسة الإقتصادية للمملكة المغربية.

و تعليقا على هذا التصريح، أود أن أوجه رسالة للسيد الوزير: أنت وزير تفهم في أمور عديدة، و أنا أفهم في بعضها، و لكن لا أعتقد أنني أفهم، لا أنا و لا أنت، و لا السيد رئيس الحكومة، و لا السيد الأمين العام لحزبك، تعقيدات العملة في علاقاتها مع العملات الأجنبية و مع تنافسية الإقتصاد الوطني. هذا موضوع يفهمه الخبراء الإقتصاديون و المتخصصون . و من الأفضل أن تترك الموضوع لهم ليشرحوا للمغاربة ما معنى التعويم و ما علاقة العملة الوطنية بالعملات الأجنبية".



وأضاف العماري، "شخصيا كنت قد اطلعت على وثيقة لحركة أنفاس الديموقراطية صدرت في الخامس من يناير الماضي حول الإطار المرجعي للسياسات الإقتصادية ببلادنا، و أتذكر أن الوثيقة نبهت إلى أن قرار ما يسمى بتعويم الدرهم قد تم إملاؤه من الخارج، و هو سيضر بالطبقة الشعبية و سيفيد الطبقة الغنية. كما نبهت إلى أن مثل هذه القرارات هي سياسية و ليست محض اقتصادية و مالية".



وأوضح العماري من خلال تدوينته، "بحكم أنني لست من ذوي الاختصاص، فقد صادفت أحد أعضاء هذه الحركة، و أنا أثق في تحليلاتها و تقاريرها في هذا الموضوع و غيره، فشرح لي هذه المسألة، فلم أفهم شيئا، لأنني لست من ذوي الاختصاص، سوى أن التعويم سيضر بالمواطن، و نظرا لأن الموضوع يهم معيش المواطنات و المواطنين بدون استثناء، فمن الأجدر فتح نقاش عمومي حول الموضوع قبل اتخاذ القرار بمنطق الأغلبية الحكومية، هذا الموضوع و أمثاله كالمقاصة و التقاعد و غيره من الملفات التي تهم معيش المواطن بشكل مباشر، يجب ان يكون موضوع تحاور و تشاور جدي وفق منهجية ديموقراطية توافقية بين جميع التعبيرات السياسية و المجتمعية في البرلمان و خارجه".