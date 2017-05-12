مؤلم وبالصور.. فاجعة تهز ضواحي مدينة خريبكة..انقلاب آلة حصاد: وهذا عدد الضحايا ﻿

اهتز دوار أولاد امهيدي التابع لقيادة بني خيران ضواحي مدينة خريبكة، خلال الأسبوع الجاري، على وقع فاجعة حقيقية، عقب انقلاب آلة حصاد في أحد المنحدرات مما خلف مقتل شخص وإصابة آخرين بكسور وصفت

"شوف تيفي"

اهتز دوار أولاد امهيدي التابع لقيادة بني خيران ضواحي مدينة خريبكة، خلال الأسبوع الجاري، على وقع فاجعة حقيقية، عقب انقلاب آلة حصاد في أحد المنحدرات مما خلف مقتل شخص وإصابة آخرين بكسور وصفت بالخطيرة.

وحسب مصادر خريبكية، فإن المصابان تم نقلهما على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة لتلقي الإسعافات الأولية، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بنفس المستشفى، وذلك بعد أن فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الدواوير بمدينة بنسليمان، شهدت الأسبوع الماضي حادثا مشابها، عقب انقلاب آلة للحصاد ما خلف مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.