عاجل.. عنصر من القوات المساعدة يرتكب جريمة قتل بشعة بواسطة شاقور في حق زوجة والده..وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

اهتز دوار العزيين التابع لجماعة الوردزاغ إقليم تاونات، يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها عنصر سابق في القوات المساعدة في عقده السادس، أقدم على قتل زوجة أبيه المتوفي.

"شوف تيفي"

اهتز دوار العزيين التابع لجماعة الوردزاغ إقليم تاونات، يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها عنصر سابق في القوات المساعدة في عقده السادس، أقدم على قتل زوجة أبيه المتوفي.

وحسب ما كشفت عنه مصادر من تاونات فإن المعني بالأمر المتزوج والأب لمجموعة من الأبناء والقاطن بالحاجب، اقتحم المنزل الذي تسكنه زوجة أبيه المتوفي، وانهال عليها بضربة قاتلة بواسطة "شاقور" على مستوى الرأس، قبل أن يعمد إلى خنقها بواسطة حبل في مشهد وصف بالمروع حضرته قريبة الضحية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قريبة الضحية، غادرت المنزل مسرعة وأبلغت باقي أفراد أسرتها بالجريمة، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية التي هرعت إلى عين المكان، قبل أن يتم إيقاف المعني بالأمر الذي اعترف على الفور بجريمته، موضحا أن دافعه كان انتقاما من زوجة أبيه المتوفي بسبب الإرث.

وكشفت ذات المصادر أن جثمان الضحية تم نقلها إلى مستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة، بينما تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه.