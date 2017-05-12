عاجل.. نايضة في سبع عيون بفاس بسبب وفاة الطفلة ''هاجر'' أمام المركز الصحي للمنطقة+صور ﻿

تعرف منطقة سبع عيون، التابعة لإقليم الحاجب، ضواحي مدينة فاس في هذه اللحظات، تنظيم العشرات من المواطنين لمسيرة في اتجاه المركز الصحي للمنطقة، للتعبير عن تضامنهم الكامل مع الطفلة هاجر، التي لفظت

"شوف تيفي"

تعرف منطقة سبع عيون، التابعة لإقليم الحاجب، ضواحي مدينة فاس في هذه اللحظات، تنظيم العشرات من المواطنين لمسيرة في اتجاه المركز الصحي للمنطقة، للتعبير عن تضامنهم الكامل مع الطفلة هاجر، التي لفظت أنفاسها الأخيرة أمام المركز نفسه قبل أسبوعين.

وطالب المشاركون في هذه المسيرة السلطات المحلية بالتدخل السريع والفوري، لتوفير البنية التحتية اللازمة، والتي تحتاجها المنطقة، وأيضا لمحاسبة المسؤولين عن وفاة "هاجر" البالغة من العمر قيد حياتها أربع سنوات والتي كانت تعاني الإعاقة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإن تصريحات الممرض العامل بالمركز الصحي، الذي يقطن في السكن الوظيفي بالمركز الصحي، أفاد أنه يوم الأربعاء 03 ماي 2017 في الساعة السادسة و33 دقيقة مساء، خارج أوقات العمل بالمركز الصحي، وعلى إثر إخباره بحالة الطفلة ونداءات الإغاثة، قام بالتنقل إلى المنزل لمعاينة الطفلة المريضة وتقديم المساعدة، وفي الوقت نفسه، طلب حضور سيارة الإسعاف التي حلت بسرعة، ولما دخل منزل الطفلة، اكتشف أن التنفس وضربات القلب عند الطفلة قد توقفا وذلك أمام أعين أسرتها، حينها قام بإخبار رجال الدرك الملكي، الذين انتقلوا إلى عين المكان، وقاموا بإنجاز محضر حول الحادث، بحضور المقدم الحضري.

وأشار بلاغ الوزارة في السياق نفسه، إلى أن الطفلة، وحسب ما صرحت به أمها، كانت تعاني من مرض ثلاثي الصبغي 21 مع مشاكل في التنفس.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن مندوبية وزارة الصحة بإقليم الحاجب، أوضحت أن المركز الصحي لسبع عيون لا يقفل أبوابه خارج أوقات العمل، لأن الممرضات المولدات يعملن باستمرار داخل المركز بنظام الحراسة 24س/24س، كما أن الممرضين القاطنين بالمركز لا يتأخرون في الاستجابة للحالات المستعجلة، كما هو الحال بالنسبة لهذه الطفلة، وذلك باعتراف الجميع من سلطات محلية ومجتمع مدني، زيادة على ذلك فإن الطبيبين اللذين كانا يعملان يوم وفاة الطفلة، لم يغادرا المركز حتى الساعة 4 و30 دقيقة تاركين وراءهم الممرض الرئيسي، الذي لم يغادر المركز بدوره حتى 5 و30 دقيقة، لأنه كان ينجز التقارير الشهرية. كما أن المركز الصحي يتوفر على قنينات الأوكسجين مملوءة دائما ودون انقطاع.

وختمت الوزارة بلاغها بالتذكير بأن أم الطفلة لم تنتقل إلى المركز الصحي، إلا بعد الخامسة والنصف مساءا ولم تتصل بأي أحد من الممرضين القاطنين بالمركز مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة في تعليقها على وفاة طفلة ذات الأربع سنوات، ببلدة سبع عيون، كانت قد أكدت أن مصالح المندوبية، قامت بتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية للصحة، للبحث واستسقاء المعلومات حول الظروف التي وقع فيها حادث الوفاة.