جمارك أكادير تحجز شاحنتين محملتين ب ''زرابي للصلاة'' مهربة في إتجاه أسواق الدار البيضاء ﻿

حجزت عناصر تابعة للمديرية الجهوية للجمارك بأكادير، شاحنتين محملتين بالزرابي المخصصة للصلاة، على بعد أمتار من الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش، في حدود الساعة الواحدة ليلا.

شوف تيفي



حجزت عناصر تابعة للمديرية الجهوية للجمارك بأكادير، شاحنتين محملتين بالزرابي المخصصة للصلاة، على بعد أمتار من الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش، في حدود الساعة الواحدة ليلا.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الشاحنتين إنطلقتا من مستودع في ملكية أحد الأشخاص بمدينة إنزكان يشتغل كتاجر بالمنطقة، حيث أن الشاحنتين محملتان بالمئات من الزرابي الصغيرة الخاصة بالصلاة، كانت وجهتها نحو بعض الزيناء يشتغلون كتجار في مدينة الدار البيضاء.



ووفق ذات المصدر، فقد حامت شكوك حول الشاحنتين المتجهتين منذ وقوفهما أمام المستودع، في مدينة انزكان خاصة وأن وجهته مدينة الدار البيضاء، حيث قام رجال الجمارك بتفتيش مدقق للشاحنتين أسفر عن حجز "زرابي للصلاة "مهربة، لبيعها بمناسبة شهر رمضان المبارك.



تجدر الإشارة إلى ان رجال الجمارك توصلوا إلى عدم وجود إثبات قانون لاستقبال الزرابي ما جعلها توقف الشاحنتين وتوجههما صوب مصلحة الجمارك بأكادير لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ،وفتح تحقيق معمق لمعرفة أصحاب هذه السلع المهربة.