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الحبيب المالكي يطلق خدمة "التصويت الإلكتروني " لصالح النواب البرلمانيين

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 18:43 الحبيب المالكي يطلق خدمة التصويت الإلكتروني لصالح النواب البرلمانيين | بوليتيك
الحبيب المالكي يطلق خدمة "التصويت الإلكتروني " لصالح النواب البرلمانيين
وعد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بإدخال خدمة ''التصويت الإلكتروني'' لتسهيل عملية عد أصوات النواب البرلمانيين على مشاريع مقترحات القوانين التي تعرضها الحكومة.

شوف تيفي

وعد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بإدخال خدمة "التصويت الإلكتروني" لتسهيل عملية عد أصوات النواب البرلمانيين على مشاريع مقترحات القوانين  التي تعرضها الحكومة.

وجاء تصريح المالكي، بعد صعوبة حساب عدد النواب الموافقون والمعارضون وكذا الممتنعون على التعديلات المقترحة حول بعض بنود قانون المالية، خلال الجلسة العمومية التي تجري في هذه اللحظات.

وقال المالكي، بأنه " لو كان مجلس النواب يتوفر على إمكانية التصويت اللإلكتروني لسهل العملية"..ولكن  "للأسف"، ليختتم تدخله بالقول " في المستقبل نديروه".

هذا، ويواصل مجلس النواب مناقشة تعديلات ومقترحات الفرق البرلمانية، حول قانون المالية لسنة 2017، حيث ينتظر التصويت على مشروع المالية عشية اليوم مباشرة بعد نهاية المناقشة خلال الجلسة التي تجري في هذه اللحظات.

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