 عاجل ومثير...برلماني يقارن تعويضات الحكومة لأبناء المغاربة بـ''عجول الأبقار'' ﻿
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عاجل ومثير...برلماني يقارن تعويضات الحكومة لأبناء المغاربة بـ''عجول الأبقار''

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 18:03 عاجل ومثير...برلماني يقارن تعويضات الحكومة لأبناء المغاربة بـعجول الأبقار | بوليتيك
عاجل ومثير...برلماني يقارن تعويضات الحكومة لأبناء المغاربة بـ''عجول الأبقار''
أشعل تدخل لفوزي الشعبي النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، أشغال الجلسة العمومية لمجلس النواب، بعد إنتقاده الحكومة عبر وزارة الفلاحة التي تمنح 4 آلاف درهم كتعويض للفلاحين عندما ''تلد البقرة عجلا

شوف تيفي

أشعل تدخل لفوزي الشعبي النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، أشغال الجلسة العمومية لمجلس النواب، بعد إنتقاده الحكومة عبر وزارة الفلاحة التي تمنح 4 آلاف درهم كتعويض للفلاحين عندما ''تلد البقرة عجلا جديدا'' في حين لاتمنح ''ولو سنتيما عن مولود بشري''.

وخلف تصريح ميلود الشعبي ردود فعل غاضبة من قبل البرلمانيين، قبل أن يأخذ وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد الكلمة، ويجيب فوزي الشعبي بالقول '' أرفض مقارنة أبناء الشعب المغربي بالعجول''.

ويشهد مقر البرلمان في هذه اللحظات جلسة عمومية للتصويت على التعديلات المقترحة من طرف رؤساء فرق المعارضة حول قانون المالية لسنة 2017، الذي سيتم التصويت عليه بشكل نهائي مساء اليوم.

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