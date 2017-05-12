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شاكيرا تُطلق أغنيتها الجديدة في هذ التاريخ

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 17:46 شاكيرا تُطلق أغنيتها الجديدة في هذ التاريخ | ثقافة و فنون
شاكيرا تُطلق أغنيتها الجديدة في هذ التاريخ
كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تاريخ إصدارها لأغنيتها الجديدة، التي ستحمل عنوان ''إل دورادو'' قائلة: ''سعيدة للغاية لطرح أغنيتي الجديدة إل

شوف تيفي

كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تاريخ إصدارها لأغنيتها الجديدة، التي ستحمل عنوان ''إل دورادو'' قائلة: ''سعيدة للغاية لطرح أغنيتي الجديدة إل دورادو يوم 26 من شهر ماي الجاري''.

وحسب تقارير كولومبية، فإن عنوان هذا الألبوم الجديد يُشير إلى المدينة الأسطورية، التي حاول الإسبان اكتشافها قبل قرون عدة في بلدها كولومبيا.

تجدر الإشارة إلى أن شاكيرا صديقة مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكي، تُحقق أرباحا خيالية، حيث تعتبر من الفنانين اللاتينيين، الذين حققوا أفضل المبيعات.

 

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ثقافة وفنون شوف تيفي شاكيرا أغنية جديدة

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