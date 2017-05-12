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بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 17:25 بالصور.. استغلال مغربيات في الدعارة بألمانيا..تفاصيل مؤلمة جدا وشهادات صادمة | حوادث و حقوق
بالصور.. استغلال مغربيات في الدعارة بألمانيا..تفاصيل مؤلمة جدا وشهادات صادمة
كشف موقع ''DW'' الألماني خلال الأسبوع الجاري، أن الكثير من المغربيات، المقيمات في ألمانيا بطريقة غير شرعية، يعشن واقعا مريرا، لصعوبة حصولهن على اللجوء أو الإقامة، وهو ما يجعلهن عرضة للاستغلال بمختلف

"شوف تيفي"

كشف موقع "DW" الألماني خلال الأسبوع الجاري، أن الكثير من المغربيات، المقيمات في ألمانيا بطريقة غير شرعية، يعشن واقعا مريرا، لصعوبة حصولهن على اللجوء أو الإقامة، وهو ما يجعلهن عرضة للاستغلال بمختلف أشكاله، ومن بينه الاستغلال الجنسي.

وأوضح الموقع الألماني، في تقريره المطول، أن المغربيات المقيمات في ألمانيا بطريقة غير شرعية، يختلف وضعهن عن باقي النساء العربيات اللواتي دخلن ألمانيا كلاجئات، حيث تعقدت ظروف حياتهن بسبب عدم أحقيتهن في الحصول على الحماية في ألمانيا، لهذا تلجأ الكثيرات منهن إلى سلك طرق غير شرعية، من أجل تغيير وضعهن غير الشرعي أيضا، و بذلك تزداد حدة معاناتهن واستغلالهن بطرق مختلفة.

وأكد الموقع ذاته، أنه التقى بثلاث مغربيات يُقمن بطريقة غير شرعية في مناطق مختلفة بألمانيا، وكانت البداية بـ "سمية.ح"،وهي شابة مغربية تقيم بطريقة غير شرعية لدى أسرة مغربية غرب ألمانيا، قصتها لا تختلف كثيرا عن قصص مجموعة كبيرة من المغربيات، اللواتي تم استغلالهن بحجة تسوية أوضاعهن في ألمانيا، مشيرا إلى أن اللقاء بها كان في في أحد مقاهي محطة القطار بالمدينة التي تقيم فيها، حيث تبين لهذا "الموقع" أن المغربية شابة في العشرينيات، جميلة، متوترة، خائفة، ولهذا كان الحديث معها في البداية صعبا، بسبب عدم اطمئنانها ونظراتها الخائفة المتنقلة بين وجوه الزبناء في المقهى وبين هاتفي النقال الموضوع على الطاولة.

وكشف "سمية" للموقع الألماني عن معاناتها، ليس بسبب إقامتها غير الشرعية فقط، بل أيضا بسبب الأزمات المتتالية، التي تعرضت لها حسب قولها، حيث صرحت في حديثها أن معاناتها بدأت بعد تعرفها في مراكش على شاب مصري يقيم في ألمانيا، أقنعها بالالتحاق به عن طريق تركيا مع تحمله جميع مصاريفها، و ذلك تفاديا للإجراءات المعقدة الخاصة بالزواج حسب تعبيره، وبعد وصولها لألمانيا والتحاقها ببيت خطيبها المفترض بمدينة فرانكفورت، تضيف سمية بكثير من التذمر: "وجدت نفسي أسدد ديون رحلتي إلى ألمانيا في بيت دعارة يضم فتيات من جنسيات مختلفة أغلبهن من المغرب والصومال"، قبل أن تنجح في الهرب إلى غرب ألمانيا، حيث استقبلتها اسرة مغربية، مشيرة إلى أنها خائفة بعد استغلالها جنسيا ولا تريد أن تتسبب في مشاكل لهذه الأسرة.

وبالإضافة إلى "سمية"، أبرز موقع موقع "DW" حكاية مغربية أخرى هي "لبنى. ص"، تعيش في ألمانيا بطريقة غير شرعية، بعد أن رفض زوجها السوري الاعتراف بها كزوجة بمجرد وصولهما إلى ألمانيا، وقد كشفت في تصريحها عن استغلال زوجها لها جنسيا والتخلي عنها، بعد ارتباطها به بعد قصة حب حقيقية في تركيا، لكنه قرر الاعتراف بالزوجة الأولى المقيمة في تركيا رفقة أبنائه الثلا، من أجل تقديم طلب "لم الشمل"، لتصبح هي مطالبة بمغادرة ألمانيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن زوجها استغلها ماديا، حيث دفعت مصاريف الرحلة، التي تقدر ب 7000 دولار حسب قولها، كما استغلها جنسيا وعاطفيا، الشيء الذي دفعها لطلب المساعدة من منظمات وجمعيات تحمي المرأة في انتظار الاعتراف بها و بحقها الإنساني.

وأنهى الموقع كشفه عن استغلال المغربيات جنسيا، بحكاية "نهيلة"، والتي أفادت أنها تعمدت حدوث حمل من علاقة غير شرعية مع شاب ألماني من أصول مغربية، استغلها جنسيا على حد تعبيرها، قبل أن تدفعها الظروف إلى الانتقال للعيش في أحد بيوت رعاية النساء في ولاية رايلاند بمدينة فالس، في انتظار الأربعة أشهر المتبقية للإنجاب، لتبدأ فترة طلب الاعتراف بها و بطفلها.

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المغرب شوف تيفي ألمانيا الدعارة الزبناء شاب مصري الموقع الألماني تركيا الزوجة الإنجاب اللجوء

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