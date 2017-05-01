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هذه هي الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل أفعال إرهابية بسلا

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 16:52 هذه هي الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل أفعال إرهابية بسلا | حوادث و حقوق
هذه هي الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل أفعال إرهابية بسلا
قضت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس بأحكام تراوحت بين ست وأربع سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة

"شوف تيفي"+"و م ع"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس بأحكام تراوحت بين ست وأربع سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب .

فقد قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين آخرين، بعد مؤاخذتهم بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وصنع وحيازة مواد لصناعة متفجرات، ومحاولة صنعها خلافا للقانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، والإشادة بأفعال وتنظيم إرهابي، وتحريض وإقناع الغير على ارتكاب فعل يكون جريمة إرهابية".

وكانت السلطات الأمنية قد تمكنت، أخيرا، من إيقاف أفراد هذه الخلية، التي كانت تنشط بمدن أكادير وأمزميز ، وشيشاوة، والقلعة وآيت ملول ، وكان أفرادها على صلة بتنظيم "داعش" عبر فرعه في ليبيا.

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