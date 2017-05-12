مثير وبالصور..هذا هو البلد الذي تباع فيه المثلجات بنكهة الفياغرا ﻿

بعد أيام قليلة من تداول صورة، تظهر عرض مثلجات جديدة بنكهة المنشط الجنسي ''الفياغرا''، كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية يومه الجمعة، أن المطبخ الإيطالي، يتميز بتنوع الوجبات والنكهات، وهو ما جعله مشهورا

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من تداول صورة، تظهر عرض مثلجات جديدة بنكهة المنشط الجنسي ''الفياغرا''، كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية يومه الجمعة، أن المطبخ الإيطالي، يتميز بتنوع الوجبات والنكهات، وهو ما جعله مشهورا بالمثلجات اللذيذة التي تضم نكهات لا تخطر في البال، وفي الفترة الأخيرة أضيفت إلى المثلجات الايطالية نكهة جديدة وغريبة لونها أزرق، وهي نكهة ''الفياغرا'' أو ما يعرف بالمقوي الجنسي.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه وبالرغم من تنوع النكهات المتوفرة في المثلجات، إلا أن الإيطاليين لم يكتفوا بذلك، بل قرّروا إضافة نكهة مشوّقة ترمز للحبة الزرقاء، ربما لإضفاء مزيد من البهجة إلى حياتهم.وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت صورة للمثلجات بنكهة ''الفياغرا''، والتي تفاعل معها آلاف النشطاء، الذين تباينت آرائهم بخصوصها، بين معجب بالفكرة وبين رافض لها.