 مثير وبالصور..هذا هو البلد الذي تباع فيه المثلجات بنكهة الفياغرا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل أفعال إرهابية بسلا | حوادث و حقوق

هذه هي الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل أفعال إرهابية بسلا

مثير وبالصور..هذا هو البلد الذي تباع فيه المثلجات بنكهة الفياغرا | بووز

مثير وبالصور..هذا هو البلد الذي تباع فيه المثلجات بنكهة الفياغرا

مول الشكارة بعد خروجه من سجن عكاشةمابغيتش نهضر على بزاف ديال الحوايج وقعو ليا | بووز

مول الشكارة بعد خروجه من سجن عكاشةمابغيتش نهضر على بزاف ديال الحوايج وقعو ليا

مثير وبالصور..1200 ممتهنة للدعارة دارو مظاهرة في الشارع وطالبو بالحقوق ديالهم | بووز

مثير وبالصور..1200 ممتهنة للدعارة دارو مظاهرة في الشارع وطالبو بالحقوق ديالهم

بالفيديو..أكبر طاجين ديال الرفيسة بسيدي قاسم..ومغاربة يسخرون ويطالبون بمنحه جائزة غينيس للأرقام القياسية | بووز

بالفيديو..أكبر طاجين ديال الرفيسة بسيدي قاسم..ومغاربة يسخرون ويطالبون بمنحه جائزة غينيس للأرقام

حصري ومؤلم..هذا هو المرض الذي أصيب به سعد المجرد في سجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون

حصري ومؤلم..هذا هو المرض الذي أصيب به سعد المجرد في سجن فلوري بباريس

عاجل: لطيفة رأفت تتحدث عن حقيقة اعتزالها | ثقافة و فنون

عاجل: لطيفة رأفت تتحدث عن حقيقة اعتزالها

بعد طلاقهما..أنجلينا جولي وبراد بيت يعودان لبعضهما | ثقافة و فنون

بعد طلاقهما..أنجلينا جولي وبراد بيت يعودان لبعضهما

هذه هي حقيقة تورط مسؤول أمني وقضائي في شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات تم تفكيكها بالناظور | مجتمع

هذه هي حقيقة تورط مسؤول أمني وقضائي في شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات تم تفكيكها

من يلعب في طنجرة الريف؟

مثير وبالصور..هذا هو البلد الذي تباع فيه المثلجات بنكهة الفياغرا

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 16:42 مثير وبالصور..هذا هو البلد الذي تباع فيه المثلجات بنكهة الفياغرا | بووز
مثير وبالصور..هذا هو البلد الذي تباع فيه المثلجات بنكهة الفياغرا
بعد أيام قليلة من تداول صورة، تظهر عرض مثلجات جديدة بنكهة المنشط الجنسي ''الفياغرا''، كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية يومه الجمعة، أن المطبخ الإيطالي، يتميز بتنوع الوجبات والنكهات، وهو ما جعله مشهورا

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من تداول صورة، تظهر عرض مثلجات جديدة بنكهة المنشط الجنسي ''الفياغرا''، كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية يومه الجمعة، أن المطبخ الإيطالي، يتميز بتنوع الوجبات والنكهات، وهو ما جعله مشهورا بالمثلجات اللذيذة التي تضم نكهات لا تخطر في البال، وفي الفترة الأخيرة أضيفت إلى المثلجات الايطالية نكهة جديدة وغريبة لونها أزرق، وهي نكهة ''الفياغرا'' أو ما يعرف بالمقوي الجنسي.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه وبالرغم من تنوع النكهات المتوفرة في المثلجات، إلا أن الإيطاليين لم يكتفوا بذلك، بل قرّروا إضافة نكهة مشوّقة ترمز للحبة الزرقاء، ربما لإضفاء مزيد من البهجة إلى حياتهم.وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت صورة للمثلجات بنكهة ''الفياغرا''، والتي تفاعل معها آلاف النشطاء، الذين تباينت آرائهم بخصوصها، بين معجب بالفكرة وبين رافض لها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مثلجات المطبخ الإيطالي المقوي الجنسي سبوتنيك الفياغرا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مول الشكارة بعد خروجه من سجن عكاشةمابغيتش نهضر على بزاف ديال الحوايج وقعو ليا | بووز

مول الشكارة بعد خروجه من سجن عكاشةمابغيتش نهضر على بزاف ديال الحوايج وقعو ليا

مثير وبالصور..1200 ممتهنة للدعارة دارو مظاهرة في الشارع وطالبو بالحقوق ديالهم | بووز

مثير وبالصور..1200 ممتهنة للدعارة دارو مظاهرة في الشارع وطالبو بالحقوق ديالهم

بالفيديو..أكبر طاجين ديال الرفيسة بسيدي قاسم..ومغاربة يسخرون ويطالبون بمنحه جائزة غينيس للأرقام القياسية | بووز

بالفيديو..أكبر طاجين ديال الرفيسة بسيدي قاسم..ومغاربة يسخرون ويطالبون بمنحه جائزة غينيس للأرقام القياسية

شعبانة واش حلال و لا حرام..شوفو أشنو قالو لمغاربة؟ | بووز

شعبانة واش حلال و لا حرام..شوفو أشنو قالو لمغاربة؟

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مول الشكارة لشوف تيفي: منين دخلت الحبس فوجو عليا المساجين فعكاشة | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

مول الشكارة لشوف تيفي: منين دخلت الحبس فوجو عليا المساجين فعكاشة

مول الشكارة بعد خروجه من سجن عكاشة:مابغيتش نهضر على بزاف ديال الحوايج وقعو ليا | بــووز

مول الشكارة بعد خروجه من سجن عكاشة:مابغيتش نهضر على بزاف ديال الحوايج وقعو ليا

شعبانة واش حلال و لا حرام..شوفو أشنو قالو لمغاربة؟ | نسولو الناس

شعبانة واش حلال و لا حرام..شوفو أشنو قالو لمغاربة؟

بوجه مكشوف و بالدموع: اعترافات صادمة على لسان أم مغربية: خرجت للدعارة و كميت و شربت و إيلا متعريتش و خرجت للزنقة مكانلقاش باش نوكل بنتي | خارج البلاطو

بوجه مكشوف و بالدموع: اعترافات صادمة على لسان أم مغربية: خرجت للدعارة و كميت و شربت و إيلا متعريتش و خرجت للزنقة مكانلقاش باش نوكل بنتي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه هي الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل أفعال إرهابية بسلا | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

هذه هي الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل أفعال إرهابية بسلا

مثير وبالصور..هذا هو البلد الذي تباع فيه المثلجات بنكهة الفياغرا | بووز

مثير وبالصور..هذا هو البلد الذي تباع فيه المثلجات بنكهة الفياغرا

مول الشكارة بعد خروجه من سجن عكاشةمابغيتش نهضر على بزاف ديال الحوايج وقعو ليا | بووز

مول الشكارة بعد خروجه من سجن عكاشةمابغيتش نهضر على بزاف ديال الحوايج وقعو ليا

مثير وبالصور..1200 ممتهنة للدعارة دارو مظاهرة في الشارع وطالبو بالحقوق ديالهم | بووز

مثير وبالصور..1200 ممتهنة للدعارة دارو مظاهرة في الشارع وطالبو بالحقوق ديالهم

﻿ ﻿
أمس 18:25 GMT

عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.