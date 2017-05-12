مثير وبالصور..1200 ممتهنة للدعارة دارو مظاهرة في الشارع وطالبو بالحقوق ديالهم ﻿

''شوف تيفي''
كشف موقع ''اليوم السابع''، يومه الجمعة، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' الإسرائيلية أن مدينة تل أبيب شهدت مسيرة للعاهرات فى إسرائيل تضمنت 1200 عاهرة، وقد شارك في هذه المسيرة رجال وسيدات، أكدوا تضامنهم الكامل مع عاملات الجنس.
وأكد الموقع المصري أن الصحيفة المذكورة، قالت إن العاهرات تظاهرن ضد العنف الجنسي، الذي يمارس ضدهن وهن عاريات، وأيضا لمطالبة السلطات الإسرائيلية بتوفير الأمن لهن، نتيجة تعرضهن للنصب من الزبناء بعد ممارسة الجنس معهن، مشيرة إلى أن العاهرات طالبن كذلك المجتمع بتغيير نظرته لأنهن يعمل في إطار قانوني.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.