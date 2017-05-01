بالفيديو..أكبر طاجين ديال الرفيسة بسيدي قاسم..ومغاربة يسخرون ويطالبون بمنحه جائزة غينيس للأرقام القياسية ﻿

تداولت يومه الجمعة، العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر إعداد ''أكبر طاجين للرفيسة'' كما أطلق عليه، بإحدى المناسبات، التي شهدتها مدينة سيدي قاسم أخيرا.

''شوف تيفي''

تداولت يومه الجمعة، العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر إعداد ''أكبر طاجين للرفيسة'' كما أطلق عليه، بإحدى المناسبات، التي شهدتها مدينة سيدي قاسم أخيرا.

وتفاعل النشطاء المغاربة بكثافة مع هذا الفيديو، واستغل العديد منهم الفرصة للسخرية من هذه الخطوة، موضحين أن جائزة ''غينيس'' للأرقام القياسية، عليها منح جائزة لهذا الطاجين، باعتباره ''أكبر طاجين ديال الرفيسة في العالم''.

ومن جهة أخرى، دافع العديد من النشطاء على هذه الخطوة، مؤكدين أن مدينة سيدي قاسم وكباقي العديد من المدن المغربية، حاولت الحصول على التميز والتفرد، ولهذا اختارت ''طاجين الرفيسة''، الذي يعد من أبرز الوجبات، التي يشتهر بها المطبخ المغربي.



